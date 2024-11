Aniversário de Deborah Secco: atriz revela fotos de sua festa de 45 anos

Com jantar intimista em restaurante em shopping no Rio de Janeiro, aniversário de Deborah Secco é comemorado em grande estilo; veja as fotos

O aniversário de Deborah Secco é nesta terça-feira, 26, mas a atriz já comemorou na noite anterior a chegada de seus 45 anos com uma festa intimista. Em um restaurante de um shopping no Rio de Janeiro, a famosa reuniu amigos e familiares mais próximos para celebrar.

No local, além de muita comida especial e um cardápio personalizado para ela, ainda foi montada uma mesa com decoração composta por várias flores, doces e um bolo com pinturas para combinar com os outros itens.

"Gratidão… 45 anos rodeada de amor", fez o álbum em sua rede social e com a primeira foto ao lado de sua filha Maria Flor, de 8 anos, fruto de seu antigo casamento com o ator Hugo Moura.

Recém-chegada aos 45 anos, Deborah Secco sempre impressiona ao surgir de biquíni, principalmente agora com as peças da marca que acabou de lançar. Em entrevista à CARAS, o Dr. Nicola Biancardi comentou qual é o segredo de beleza da musa para ter um corpo definido e torneado.

Ex-marido de Deborah Secco está namorando?

O ator e diretor Hugo Moura usou as redes sociais no domingo, 24, para compartilhar uma nova foto com a namorada, a jornalista Maria Clara Senra. Discreto, o ex-marido da atriz Deborah Seccoassumiu o romance com a comunicadora no início de novembro, após fortes rumores de que estariam vivendo um affair.

Em seu instagram oficial, Hugo publicou um clique tirado diretamente de uma câmera analógica, com efeito preto e branco, ao lado de Maria Clara. Enquanto o diretor registra o momento especial, a jornalista aparece sorridente no fundo da foto.

É bom lembrar que o ex-casal anunciou publicamente o fim da relação em abril deste ano. O diretor e a atriz são pais da pequena Maria Flor, de 8 anos, e têm uma boa amizade.

