Deborah Secco escolhe bolo luxuoso para seu aniversário; veja a foto!

A atriz Deborah Secco completa 45 anos nesta terça-feira, 26, mas antecipou as comemorações para a noite desta segunda-feira, 25, e celebrou com amigos e familiares em um restaurante do shopping Village Mall, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Nas redes sociais, ela mostrou uma parte da decoração e o bolo de aniversário roubou a cena.

Nos stories do Instagram, ela compartilhou que escolheu um bolo decorado com tons leves e pastéis, com muitas flores e rosas, e uma placa com seu apelido "Dedé Secco". A decoração também contou com muitas flores.

Para a ocasião, a atriz vestiu um vestido preto recortado e sandálias de salto alto combinando. Ela também compartilhou um registro ao lado de Maria Flor, sua única filha, que apostou em um vestido rosa. Veja as imagens compartilhadas:

Stories de Deborah Secco (Reprodução/Instagram)

Deborah Secco expõe questão que afeta seus relacionamentos; o que é?

Recentemente, Deborah Secco foi a convidada especial do programa Saia Justa, do GNT. Durante a conversa com as apresentadoras, a atriz falou sobre o término de seus relacionamentos e se abriu em uma verdadeira sessão de terapia ao revelar uma questão que tem interferido em suas relações e a faz sentir-se "abandonada”.

Débora, que recentemente colocou um ponto final em seu casamento com Hugo Moura, expôs um problema do passado que ressurgiu e sempre impactou sua vida amorosa. "Eu acho que eu tive separações tão diferentes. Não consigo nem criar um método. Acho que eu sou uma pessoa que, realmente, mudo muito, e uma não teve nada nem um pouquinho parecido com a outra. Sentimentos diferentes, 'Deborahs", a atriz iniciou o relato e contou que apesar dos términos serem diferentes, estabeleceu um padrão de parceiros. Leia o desabafo completo!

