Especialista detalha transplante de sobrancelha feito por Deborah Secco

Deborah Secco mostrou cirurgia de transplante de sobrancelha em suas redes sociais; Veja o que diz especialista em entrevista à Contigo!

Na última segunda-feira, a atriz Deborah Secco compartilhou nas redes sociais o momento em que se submetia a um transplante de sobrancelhas. Em entrevista à Contigo!, a especialista em transplante capilar Hilda Alfaro deu detalhes sobre a técnica, que está em alta entre as celebridades.

De acordo com ela, o transplante de sobrancelhas é um procedimento estético que utiliza fios de cabelo do próprio paciente, geralmente retirados da nuca, para preencher áreas falhadas ou redesenhar o formato das sobrancelhas. “Os fios são transplantados um a um, seguindo a direção natural de crescimento para garantir um resultado harmonioso e natural”, explicou.

Foto: Reprodução/Instagram

Hilda ressaltou que a técnica com fios longos faz toda a diferença no resultado final. “Com o fio longo, além de colocar a direção e a angulação, eu consigo ajustar a curvatura do fio para o lado certo. Por exemplo, posso posicionar o fio para baixo ou para cima, garantindo que ele cresça de forma harmônica, sem ficar dobrado ou espetado. Isso é algo importante de destacar, pois o uso de fios longos contribui para um resultado mais natural e bonito”, informou.

Flávia Pavanelli, que também realizou o procedimento recentemente, decidiu pelo transplante para corrigir falhas nas sobrancelhas causadas por anos de excesso de depilação e alcançar um formato mais cheio e definido. “Sempre quis sobrancelhas mais grossas e marcantes, e finalmente encontrei o tratamento ideal para isso”, revelou a influenciadora em suas redes.

BENEFÍCIOS DO TRANSPLANTE DE SOBRANCELHAS

Entre os principais benefícios do transplante de sobrancelhas, Hilda destacou a recuperação de áreas falhadas. “O transplante é ideal para quem perdeu fios devido ao excesso de pinça, genética ou condições como alopecia”, diz. “Diferente de alternativas como micropigmentação, os fios transplantados crescem naturalmente e podem ser modelados”, continuou.

Tem ainda o aspecto natural e a versatilidade no formato, salientou a especialista. “Por serem fios do próprio paciente, o resultado é muito mais autêntico. A técnica permite redesenhar as sobrancelhas para atender ao desejo de cada paciente, seja um formato mais discreto ou mais marcante”, disse.

O transplante de sobrancelhas é um procedimento minucioso realizado em clínicas especializadas, segundo Hilda. “Utilizamos técnicas como a FUE (Extração de Unidades Foliculares), retirando os folículos capilares da área doadora e implantando-os nas sobrancelhas. A aplicação com fios longos permite um controle maior sobre a direção e a curvatura, garantindo naturalidade ao resultado final”, informou.

A especialista reforçou que alguns cuidados são importantes para garantir o sucesso do transplante: “É fundamental proteger a área transplantada do sol, evitar coçar ou esfregar as sobrancelhas e seguir as orientações médicas para uma recuperação tranquila”.

O transplante de sobrancelhas é indicado para pessoas que desejam corrigir falhas, sobrancelhas muito finas ou redesenhar o formato de forma definitiva. “É um procedimento personalizado, adaptado às características faciais de cada paciente para um resultado harmonioso e duradouro”, finalizou Hilda.

