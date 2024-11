Débora Nascimento impressiona com novas fotos de sua viagem ao Havaí

A atriz Débora Nascimento chamou a atenção ao compartilhar novas fotos esbanjado beleza e seu corpão escultural durante sua viagem

Nesta quinta-feira, 21, Débora Nascimento voltou a chamar a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar novas fotos de sua viagem ao Havaí.

Após exibir fotos usando um look todo nude em meio ao cenário paradisíaco, a atriz publicou no feed do Instagram alguns registros de passeio que realizou. Nas primeiras fotos, Débora ostenta seu corpo sarado ao surgir usando um biquíni verde. Depois, ela mostrou que viu alguns animais.

"Mahalo Hawaii. Teve golfinho, baleia, tartaruga, passarinhos", contou a mãe de Bella, de seus anos, na legenda da publicação.

O post recebeu vários elogios dos internautas. "Gata, lindas paisagens", disse um seguidor. "Belíssima", escreveu outra. "Uma deusa", falou uma fã. "Linda demais", comentou mais uma. "Perfeita", afirmou uma admiradora.

Confira:

Débora Nascimento cria memórias com a filha através do trabalho

"Dona de si" é uma boa forma para descrever Débora Nascimento. A alcunha também se encaixa para a Baleia, personagem que a atriz dubla na animação brasileira A Arca de Noé. Inspirada nas poesias de Vinicius de Moraes (1913-1980), a produção promete encantar crianças, adultos, e criar memórias especiais —como aconteceu com a artista e sua filha, Bella (6).

"Levei minha filha para ver a dublagem, ela ficou apaixonada. Ela está louca para ver o filme", conta Débora Nascimento, em entrevista à CARAS Brasil. "[Vinicius de Moraes] já faz parte da infância dela, assim como fez parte da minha. É um processo muito carinhoso, toda a memória afetiva que estou criando com ela."

A atriz conta que recebeu o convite para participar do filme há cerca de quatro anos, em uma conversa com o diretor Sérgio Machado. À época, a personagem ainda não havia sido desenhada, porém, o cineasta trouxe diversas referências para Débora entender o papel. Confira a entrevista completa!

