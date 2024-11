Débora Nascimento cria memórias com a filha através do trabalho: 'Experiência singular'

Em entrevista à CARAS Brasil, Débora Nascimento conta detalhes do processo de dublagem de A Arca de Noé e revela momentos com a filha, Bella

"Dona de si" é uma boa forma para descrever Débora Nascimento(39). A alcunha também se encaixa para a Baleia, personagem que a atriz dubla na animação brasileira A Arca de Noé. Inspirada nas poesias de Vinicius de Moraes (1913-1980), a produção promete encantar crianças e adultos, e criar memórias especiais —como aconteceu com a artista e sua filha, Bella(6).

"Levei minha filha para ver a dublagem, ela ficou apaixonada. Ela está louca para ver o filme", conta Débora Nascimento , em entrevista à CARAS Brasil. "[Vinicius de Moraes] já faz parte da infância dela, assim como fez parte da minha. É um processo muito carinhoso, toda a memória afetiva que estou criando com ela."

A atriz conta que recebeu o convite para participar do filme há cerca de quatro anos, em uma conversa com o diretor Sérgio Machado (56). À época, a personagem ainda não havia sido desenhada, porém, o cineasta trouxe diversas referências para Débora entender o papel.

Leia também: Débora Nascimento se derrete ao postar novas fotos da filha: 'Linda demais'

"Ele queria uma mulher que tivesse essas camadas de encantamento, e me mostrou referências de mulheres que são ícones. Ai eu fui ensaiando um 'baleiês' [risos], pensando no carisma dessa baleia. Quando eu a vi pronta, toda rosa, com aquele cílio, doce sem ser agressiva... foi lindo", completa.

A atriz também pontua que o filme tocará tanto as crianças, quanto os pais que forem aos cinemas. "Poesia brasileira e seus ícones. Já É uma experiência singular, assim como o nosso Brasil, já que o filme é muito brasileiro", completa sobre o longa-metragem, que estreou na última quinta-feira, 7.

Além da artista, o filme conta com um elenco estrelado, com nomes como Rodrigo Santoro(49), Marcelo Adnet(43), Bruno Gagliasso (42), Giovanna Ewbank (38), Lázaro Ramos (46), Monica Iozzi (43), Eduardo Sterblitch (37), Ingrid Guimarães (52) e Heloisa Périssé (58).

Leia mais em: Débora Nascimento encanta ao mostrar festa de aniversário da filha: 'Felicidades mil'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE DÉBORA NASCIMENTO NO INSTAGRAM: