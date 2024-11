Débora Nascimento celebra fase solteira: 'É uma delícia'

Débora Nascimento comentou sobre a sua fase solteira e afirmou que adora ter um tempo sozinha para curtir sua própria companhia

Recentemente, Débora Nascimento foi a convidada do programa Na Palma da Mari, da CNN, e comentou sobre a sua fase solteira.

A atriz afirmou que adora a sua própria companhia. "Aprendi a gostar de estar sozinha, solteira, com a minha própria companhia, e a não colocar expectativas em certas relações. Ficar sozinha é muito bom, é uma delícia", disse ela.

A famosa também comentou sobre o processo de envelhecimento. "Ainda tenho um mundo para conquistar. Tenho várias possibilidades de vivências, amores, arte e trocas", disse a artista, que completará 40 anos em 2025.

Por fim, Débora admitiu que tem um pouco de fobia social, o que a impedia de aproveitar o Carnaval de rua. Porém, no ano passado ela resolveu se jogar na folia. "Fui brincar. Coloquei os peitos de fora e uma máscara, com medo das pessoas me reconhecerem. Mas, depois, tirei a máscara e dane-se, estava ali pelada mesmo, e foi uma delícia, foi tipo assim... libertador, sabe? Acho que a fobia social ficou no passado".

Beleza

A atriz Débora Nascimento chamou a atenção recentemente ao mostrar um momento trabalhando em casa. Bem discreta com sua vida pessoal, raramente a famosa posta sua intimidade, mas, dessa vez, ela resolveu exibir um look diferente que elegeu para a labuta em seu lar.

Com uma selfie no espelho, a musa revelou suas curvas esculturais ao surgir com um biquíni preto e rosa. Fazendo pose sem muito esforço, a artista apareceu sem maquiagem e com os cabelos presos diante de uma mesa com um computador em cima. Débora Nascimento então deu um show de beleza natural ao esbanjar sua barriga reta.

"Teve solzinho no home office", escreveu a mãe da filha do ator José Loreto, a pequena Bella Loreto, que celebrou seus seis anos em abril deste ano com uma festa no tema de Avatar.

Leia também: Débora Nascimento cria memórias com a filha através do trabalho