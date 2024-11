Débora Nascimento exibe corpaço em viagem ao Havaí: 'Muita beleza'

Curtindo as férias no Havaí, a atriz Débora Nascimento chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao ostentar toda sua beleza

Débora Nascimento arrancou suspiros dos seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 18, ao compartilhar uma sequência de cliques de sua viagem. Ela está na ilha Maui, no Havaí, com alguns amigos.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a atriz exibe toda sua beleza e seu corpo sarado ao surgir usando um look nude, enquanto passeia belo cenário paradisíaco. Em outras fotos, ela aparece de biquíni, curtindo o dia na praia.

A publicação recebeu várias curtidas e elogios. "Linda demais", disse uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "Que mulher", afirmou uma fã. "Deusa brasileira", disparou outra. "Muita beleza pra uma única pessoa", falou uma admiradora.

Vale lembrar que Débora está curtindo um período de férias sem a filha, Bella, de seis anos. A menina está em Alagoas, curtindo um momento de lazer com o pai, José Loreto. Mais cedo, o ator compartilhou em seu Instagram algumas fotos passeando na praia com a herdeira.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Débora Nascimento (@debranascimento)

Débora Nascimento celebra fase solteira

Recentemente, Débora Nascimento foi a convidada do programa Na Palma da Mari, da CNN, e comentou sobre a sua fase solteira. A atriz afirmou que adora a sua própria companhia. "Aprendi a gostar de estar sozinha, solteira, com a minha própria companhia, e a não colocar expectativas em certas relações. Ficar sozinha é muito bom, é uma delícia", disse ela.

A famosa também comentou sobre o processo de envelhecimento. "Ainda tenho um mundo para conquistar. Tenho várias possibilidades de vivências, amores, arte e trocas", disse a artista, que completará 40 anos em 2025. Por fim, Débora admitiu que tem um pouco de fobia social, o que a impedia de aproveitar o Carnaval de rua. Porém, no ano passado ela resolveu se jogar na folia. Saiba mais

