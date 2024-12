Viih Tube surge com o filho no colo em foto no hospital

Viih Tube aparece com o filho caçula, Ravi, no colo em foto no hospital enquanto o bebê está internado para descobrir o motivo de uma intercorrência

A influenciadora digital Viih Tube surpreendeu os fãs ao mostrar uma imagem rara do filho caçula, Ravi, fruto do casamento com Eliezer, no hospital. O bebê está internado há mais de 15 dias por causa de uma intercorrência com sua saúde. Por enquanto, os pais não revelaram mais detalhes sobre o que aconteceu com ele. Sabe-se apenas que o menino precisou de cuidados médicos intensivos depois de ter tido alta da maternidade.

Nesta quarta-feira, 11, Viih encantou ao compartilhar uma foto com o bebê no colo. A foto foi compartilhada para celebrar o primeiro mês de vida de Ravi.

Eliezer e Viih já contaram para os internautas que os médicos ainda não fecharam um diagnóstico de Ravi, mas sabe-se que é algo raro. Os dois prometeram que vão contar os detalhes do que viveram quando tiverem todas as informações e o bebê receber alta hospitalar.

Viih Tube e Elizer fizeram homenagens para Ravi

Mais cedo, Viih Tube e Eliezer compartilharam declarações carinhosas para comemorarem o primeiro mês de vida de Ravi. "Hoje você completa 1 mês de vida meu guerreiro! Sei que ainda não estamos em casa, mas Deus está cuidando de tudo, nunca soltou sua mão! A mamãe ainda está sem forças pra falar muito, a única coisa que consigo fazer é agradecer a Deus! Por não ter sido pior, por você estar bem, por você ser tão forte, por você lutar bravamente junto com a gente. Você é um pedaço de mim. Tudo que você sente, eu sinto em dobro. Meu peito ainda tá doendo de querer ir embora logo, mas sei que logo vai passar! Eu te amo tanto meu filho, amo tanto que até dói! Você é nossa vida! Meu pequeno príncipe! Logo comemoraremos de novo além do seu mesversario hoje no hospital. Comemoraremos o dia da sua volta pra casa! Está perto eu sinto", disse a influencer.

E o pai coruja disse: "1 mês de vida do nosso pequeno grande Ravi. Como é que pode neh, um ser humano tão pequeno ter tanta força e ensinar tanta coisa em tão pouco tempo. “Entender a vontade de Deus nem sempre é fácil, mas temos que confiar nos planos dele, pq são sempre os melhores”. Feliz 1 mês meu filho".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)