Carmo Dalla Vecchia se declara para ex-namorado: 'Melhor amigo'

Carmo Dalla Vecchia usou as suas redes sociais para fazer uma longa declaração para o ex-namorado, que agora é seu melhor amigo

Em suas redes sociais, Carmo Dalla Vecchia sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de um milhão de seguidores. Nesta quarta-feira, 11, o ator publicou em sua conta no Instagram diversas fotos em que aparece com o ex Adriano Da Silva Falcão e fez uma longa declaração.

"E quando seu melhor amigo é seu ex? Já passaram por isso? Nunca nos separamos, faz 31 anos. Fomos colegas de aula cinco anos antes de nos casarmos. Você sempre melhor aluno e eu meio perdido, com um péssimo corte de cabelo e posso provar. Uma das últimas vezes que estivemos juntos, passamos quinze dias grudados na serra e montamos dez quebra-cabeças. Somos rotina e aconchego na vida um do outro. Mesmo calados somos conforto e reconhecimento. Nossas vidas formataram ângulos e eixos de segurança", começou ele.

Em seguida, Carmo comentou sobre o carinho que sentem um pelo outro. "Pelo menos para mim, eu sei que alguém gosta de mim do jeito que eu sou e que vai rir se eu estiver ridículo dizendo que vou sair de shorts brancos e sem cueca para correr na chuva. Sinto meu filho meio teu filho e tua mãe meio a avó, porque afinal tão poucos de nós tiveram a chance de ser quem são. Quando nos casamos, dormíamos juntos em camas de solteiro que se juntavam a noite. Porque quando casamos, em casa éramos apenas amigos, por mais que dormíssemos todos os dias da semana colados. Fomos dragados pelo nosso tempo que nos deixou mudos e nos fez abaixar a cabeça".

Para concluir, o artista escreveu: "Qual será a realidade que eles criaram para ficarem mais confortáveis com a nossa presença. Éramos tão óbvios. Será que eles nunca foram ao cinema ou leram Julia, Sabrina ou Bianca. Fomos pessoas TRÂNSFUGAS* (amo essa palavra), insubordinados, insurretos, desertores demais para a época e me orgulho disso e dos 10 quebra-cabeças montados".

Atualmente, Carmo é casado com João Emanuel Carneiro, com quem tem o filho Pedro Rafael, de cinco anos.

Decisão de tornar o casamento público

Carmo Dalla Vecchia foi o convidado do Companhia Certa, da RedeTV!. Casado há 18 anos com o dramaturgo João Emanuel Carneiro, o ator relembrou o momento em que decidiu tornar o relacionamento público, em 2021:

“Resolvi falar sobre o assunto porque depois de muito tempo de psicanálise, da minha prática budista, depois de uma pandemia, depois de ter perdido meu melhor amigo, já estava questionando há um certo tempo, queria falar sobre o assunto e trazer representatividade para outras pessoas”.

“Nunca escondi de qualquer pessoa que minimamente me conhecia, mas isso não era alvo de um grande público, mesmo porque, no tipo de personagem que fazia, eu não era aconselhado a falar. De uma forma mais clara: ‘Se você falar, não vai ter trabalho mais’. Aí chegou um determinado momento em que pensei: ‘Não quero pagar esse preço, acho que a melhor coisa que tenho no mundo para ser sou eu mesmo’”, declara o convidado, que, ao lado do marido, também é pai de Pedro, de cinco anos.

Leia também: Carmo Dalla Vecchia confessa que tinha receio em ser pai