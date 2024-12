Silvia Abravanel revela detalhes do encontro emocionante de sua filha com Luan Santana

Em entrevista à CARAS Brasil, Silvia Abravanel revela bastidores do encontro da filha, Amanda, com Luan Santana, de quem é muito fã desde os 10 anos

Filha da apresentadora Silvia Abravanel (53), a influenciadora digital Amanda Abravanel (19) não conseguiu segurar as lágrimas ao conhecer o cantor Luan Santana (33) pessoalmente, na noite da última terça-feira, 10, em São Paulo, durante evento que marcou os 15 anos do lançamento de Meteoro. A jovem teve a oportunidade de encontrar seu ídolo e mostrar o quanto o admira. Em entrevista à CARAS Brasil, a herdeira de Silvio Santos (1930-2024) revela os bastidores deste momento especial.

“Foi uma grande e feliz emoção! Amanda gosta do Luan desde seus 4 aninhos de idade ; músicas , dos trabalhos , fã mesmo! Ela estava num dia sensível, e ele trouxe uma grande alegria e acalento ao coraçãozinho dela. Fiquei feliz e grata”, conta Silvia. “Ela tentou (falar algo para ele), mas logo se emocionou; as lágrimas pulavam dos olhos dela. Achei fofo pelo carinho de muitos anos de fã mesmo, e então ela pediu para eu começar a falar”, continua.

Em seguida, a apresentadora revela o que Amanda conseguiu falar para Luan, neste encontro tão emocionante. “Ela mesma falou que estava num dia sensível e se emocionou; e pediu para eu falar o que a havia deixado triste, e eu falei – segredo dela (risos), diz. “Já ele falou um pouquinho do começo da carreira dele, dos “perrengues”, que nem sempre tudo são flores e que jamais era para ela desistir, assim como ele nunca desistiu”, completa.

Esta foi a primeira vez que a influenciadora esteve pessoalmente com o seu ídolo, mas Silvia já acompanhou a herdeira em um show do cantor anteriormente. “Ela me levou a um show dele no parque Ibirapuera ; achei o máximo, porém não esteve com ele no camarim. Então essa foi a primeira vez pertinho dele, sim. E um segredo: ela estava bem, bem emocionada, como eu nunca a vi por artista nenhum”, revela.

Mãe babona assumida, a comunicadora também não escondeu a emoção ao ver a filha realizando um sonho. “Achei incrível e fofo demais ; sou babona mesmo, pois a Amanda é muito na dela, bem discreta, e por ser de uma família de artistas, ela nunca teve esse lance de tiete. Então, achei uma reação dela muito simples e, ao mesmo tempo, muito verdadeira de fã que admira a história do Luan e as músicas dele”, fala.

Amanda sempre ouviu as músicas do cantor com a família. “Gostava muito das músicas – inclusive, a Luana, irmã mais velha da Amanda, só ouvia Luan. Aprendeu até falar o nome para pedir para colocarmos (as canções); então a Amanda tomou gosto”, entrega a comunicadora, acrescentando que também curte muito famoso. “Amo demais Luan há muito tempo, exatamente porque a Luana ouvia direto; e depois, então, a Amanda. Fui pegando gosto pelas músicas e pela carreira dele”, confessa.

Silvia ainda conta que teve um encontro com Luan, há muitos anos, e se surpreendeu com uma atitude dele. “Inclusive, relembramos eu e ele uma vez, ele bem novinho, foi humildemente pedir ao Celso Portiolli para tocar a música dele na rádio do Celso, e eu estava junto com Celso no estúdio do SBT”, revela.

'FOI INESQUECÍVEL'

Em sua rede social, Amanda Abravanel compartilhou uma foto ao lado de Luan Santana e falou sobre ter realizado o sonho de vê-lo pessoalmente. "Hoje a minha tarde não começou muito como eu planejava, mas tive a oportunidade de vir te prestigiar em mais um lançamento incrível. Luan essas palavras eu te dedico, ouvir seus conselhos mudou completamente tudo que eu estava sentindo hoje, olhar no fundo do seus olhos e realizar o sonho da Amanda de 10 anos foi inesquecível!", disse.

Silvia Abravanel reagiu ao ver a felicidade de sua herdeira mais nova. "Meu amor, minha neném minha Mosi eu fiquei emocionada de ver a sua emoção mais fofa e seus olhinhos brilhando ouvindo tudo o que LUAN falou; Deus usou ele e sei que isso acalentou seu coraçãozinho. Feliz em poder, através da Arleyde Caldi e Karine Caldi, realizar esse seu sonho de menina foi tudo incrível graças obrigada, Luan Santana, pelas lindas palavras a minha filha você fez toda a diferença Deus abençoe a ti e tua família sempre", escreveu a apresentadora nos comentários da publicação no Instagram.

VEJA PUBLICAÇÃO DE AMANDA ABRAVANEL COM LUAN SANTANA: