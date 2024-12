Gerry Turner, de 'Golden Bachelor', é diagnosticado com câncer incurável

O ator Gerry Turner, de 73 anos, famoso por integrar o reality show de namoro norte-americano expôs seu estado de saúde à Revista People

O ator Gerry Turner, que se tornou popular após participar do reality show de namoro The Golden Bachelor, anunciou que foi diagnosticado com câncer inoperável. O artista de 73 anos decidiu expor seu estado de saúde em entrevista à Revista People, publicada nesta quarta-feira, 11.

“Há um tópico que eu não queria falar até agora. Eu acho que é hora, também porque provavelmente vai esclarecer muito mistério em torno do que aconteceu em fevereiro, março e abril”, disse, se referindo à decisão de se divorciar de Theresa Nist no início deste ano, depois de estrelarem juntos a série e chegarem a se casar efetivamente.

“Enquanto Theresa e eu estávamos nos esforçando muito para encontrar o nosso estilo de vida e como íamos fazer nossa vida funcionar, infelizmente fui diagnosticado com câncer. Fui [ao médico] e o cirurgião ortopédico disse: ‘Sim, Gerry não há muito que possamos fazer pelo seu ombro, mas há alguns marcadores sanguíneos incomuns aqui", contou.

Em abril, Nist e Turner anunciaram que estavam se divorciando "amigavelmente" depois de apenas três meses de casamento.

O pedido de casamento aconteceu durante o final da série de Golden Bachelor, que foi ao ar em novembro de 2023. Dois meses depois, eles disseram o sim em um casamento televisionado. O divórcio foi finalizado em junho de 2024.

Turner, que é pai de dois filhos, explicou que tinha machucado o ombro enquanto dava uma aula de pickleball há três anos, mas nunca foi ao médico ver se algo tinha, de fato, acontecido. “E então um cirurgião ortopédico foi ao meu médico de família, meu médico de família me encaminhou para um oncologista, e agora estou trabalhando com um grupo de hematologia-oncologia em Fort Wayne.”

Câncer de Medula Óssea

Turner disse que foi diagnosticado com um “câncer de medula óssea” de crescimento lento, chamado Macroglobulinemia de Waldenström. A doença se trata de um tumor que pode retardar o crescimento normal das células, levar o paciente à anemia e a um sistema imunológico enfraquecido.

“Era como se 10 toneladas de concreto caíssem em mim. E eu estava um pouco em negação por um bom tempo, eu não queria admitir isso”, disse ele, que revelou que não há cura e é inoperável.

Devido à gravidade de seu câncer, Turner disse que queria passar mais tempo com suas duas filhas e seus netos e isso significaria menos tempo para sua nova esposa, Theresa Nist, de 72 anos.

“Eu queria que minha vida continuasse o mais normal possível, e isso me levou a acreditar que o mais normal significava passar tempo com minha família, minhas duas filhas, meus dois filhos em leis, minhas netas. A importância de encontrar o caminho com Theresa ainda estava lá, mas deixou de ser prioridade. Quando você é atingido com esse tipo de notícia e o choque desaparece depois de alguns dias ou algumas semanas e você se reconstrói e percebe o que é importante para você".

Leia também: Rui Rezende revela como é viver no Retiro dos Artistas: ‘Não é um asilo’