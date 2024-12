Com inspiração na série 'Vermelho Sangue', da Globoplay, Beatriz Reis realizou uma mudança radical no visual, deixando os seguidores encantados

No último domingo, 8, a apresentadora, atriz e ex-BBB Beatriz Reis deixou os seguidores impressionados ao surgir com o visual totalmente diferente! A paulistana decidiu adotar um tom ruivo vibrante por apenas um dia, como parte de sua participação em entrevistas exclusivas para a TV Globo durante a CCXP, que aconteceu neste final de semana em São Paulo.

A transformação aconteceu no quadro ‘Melhor Versão’, comandado por Halessia, drag queen que tem como marca registrada reinventar o estilo de seus convidados. Para esta ocasião, a inspiração veio diretamente da nova série da Globoplay, Vermelho Sangue. "Hoje, inspirado na série Vermelho Sangue, eu queria algo que eu nunca tivesse experimentado, sabe? Algo diferente. Um ruivo, por exemplo. Transformação é comigo mesmo!", disse Bia, empolgada.

E o resultado não poderia ser outro: um visual impactante que encantou tanto a atriz quanto seus admiradores. "Ficou ótimo mesmo. Super de bom gosto, parabéns!", elogiou um seguidor. "Ficou maravilhosa", destacou outro. "Amei esse tom", declarou mais um.

Além da transformação de Beatriz, o momento também serviu para destacar Vermelho Sangue, uma das apostas da Globoplay. A série promete fisgar os espectadores com sua trama repleta de mistérios e criaturas fantásticas como vampiros, lobisomens e até uma lobimoça-guará. Com um elenco de peso, que inclui Alanis Guillen, Laura Dutra, Letícia Vieira, Pedro Alves e Felipe Alves, a produção é uma das mais aguardadas da temporada e promete surpreender na estreia.

Encontro com Deborah Secco

A atriz, apresentadora, influenciadora digital e ex-BBB Beatriz Reis se reencontrou com a atriz Deborah Secco no último sábado, 7, em São Paulo. A artista foi entrevistada pela ex-vendedora no estande da TV Globo, durante o CCXP 2024, também conhecida como Comic Con Experience – maior evento de cultura pop do mundo. Em entrevista à CARAS Brasil, a paulista revelou os bastidores deste novo encontro. O primeiro, ela ainda estava confinada na casa mais vigiada do Brasil, no início deste ano.

Deborah participou do programa Globoplay do Brasil (especial de Bia, que também esteve no Rock in Rio). Neste encontro, a ex-BBB abordou com a atriz temas sobre a sua carreira, projetos atuais e a importância da participação da Globo em eventos como a CCXP. “A Deborah Secco é um ícone de beleza no Brasil, né? Eu sempre a admirei muito como atriz, mas principalmente como mulher. Ela é autêntica, determinada é muito forte. Sempre a vi como uma inspiração”, diz a paulista.

“Eu encontrei com a Deborah pela primeira vez, ainda no BBB. Um dia ela apareceu lá dentro, de surpresa, e eu fiquei enlouquecida. Foi muito bom ver uma personalidade dessas de perto, e naquele momento de confinamento”, contou. “Ela é sempre muito simpática. A gente troca muita figurinha quando se encontra. Eu, como atriz, pretendo fazer grandes papéis importantes como vários que ela já fez”, completou Bia.