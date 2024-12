Ana Hickmann chama atenção ao surgir com look estiloso: 'Me achei gata'

A apresentadora Ana Hickmann usou as redes sociais nesta quarta-feira, 11, para compartilhar cliques exibindo sua mais recente produção

A apresentadora Ana Hickmann usou as redes sociais nesta quarta-feira, 11, para compartilhar novos cliques exibindo sua mais recente produção. Em uma publicação no feed do Instagram, a empresária apareceu usando um look poderoso e ganhou elogios dos seguidores.

Nas imagens, ela aparece usando um vestido vermelho, de manga única e detalhe bordado em formato de rosa. Para complementar o look, ela escolheu um sapato com flor na cor bege. "Nada não, só porque eu me achei gata nesse look vermelho", brincou Ana na legenda da publicação.

Nos comentários, não faltaram elogios. "Ana Hickmann foi considerada a mulher mais gata desse mundo, ficando apenas atrás dela mesma, isso segundo a revista,eu mesma. Te amo maravilhosa", brincou uma. "Pois pode continuar se achando, que ta gata mesmo", escreveu outra. "Maravilhosa! Ana que espetáculo essas fotos, a última tá tão perfeita", elogiou mais uma.

Veja a publicação:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

Ana Hickmann se emociona com presente especial de Edu Guedes: 'É sério?'

Apaixonada por animais, apresentadora Ana Hickmann foi surpreendida por um presente especial do noivo, o apresentador Edu Guedes. Em um vídeo compartilhado no YouTube, a loira mostrou detalhes da surpresa que o culinarista fez ao levá-la para um sítio no interior de São Paulo e presenteá-la com um cavalo puro-sangue.

No vídeo, Edu Guedes dirigiu com a amada até o interior, mas não revelou o motivo da viagem e lhe deu apenas algumas dicas. "Você gosta muito de animais, não só cachorros, você gosta de gatos, de tudo", falou ele. "Tenho uma arca de Noé", respondeu a apresentadora.

No haras, os dois cavalgaram e, após o passeio, a comunicadora se surpreendeu com o presente. "Acabei de ganhar um cavalo de presente, não estou acreditando nisso. É sério que ele vai comigo?", disse ela, que não escondeu a emoção. Veja como foi o momento!

Leia também: Mãe de Edu Guedes rouba a cena em vídeo com o filho: 'Linda e elegante'