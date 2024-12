Poliana Rocha impressiona com look vermelho e com transparência; veja

Para prestigiar evento de amigo, Poliana Rocha impressiona ao eleger vestido vermelho com transparência; confira os detalhes

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, impressionou com mais um de seus looks arrasadores. Nesta terça-feira, 10, a empresária marcou presença na festa de um amigo em Goiânia e surpreendeu com a escolha de seu vestido.

Na rede social, a mãe do cantor Zé Felipe postou os cliques exibindo a produção e chocou seus seguidores com tanta beleza e estilo. Usando um vestido vermelho longo e com mangas, a loira esbanjou suas curvas esculturais com atitude. A peça ainda tinha transparência.

"Dia de celebrar a vida de um grande amigo", escreveu na legenda em que exibiu o look arrasador com joias e uma bolsinha transparente com brilhos. Nos comentários, os internautas admiraram a eleita do sertanejo. "Uau", exclamou Virginia Fonseca. "Que maravilhosa", falaram outros.

Ainda nas últimas semanas, Poliana Rocha surpreendeu ao mostrar seu look de Cabaré para a noite no navio de Leonardo. A famosa impressionou ao publicar um vídeo exibindo os detalhes da produção com um vestido ousado.

Quando foi o aniversário de Poliana Rocha?

O aniversário de Poliana Rocha foi na quarta-feira, 13, e a empresária recebeu várias surpresas logo ao acordar. Ao chegar na sala de mansão em Goiânia, a loira teve uma festinha surpresa organizada por seus funcionários e em seguida encontrou vários presentes enviados por Leonardo na mesa.

No local, o sertanejo deixou alguns mimos para sua companheira, que está completando 48 anos. O pai de Zé Felipe então deu uma cesta recheada de coisas que a mulher adora comer como castanhas, frutas secas e chocolate. Mas as lembranças não pararam por aí. Veja tudo aqui!

Vale lembrar que, dias antes de seu aniversário, a famosa ganhou uma festinha de Virginia Fonseca e Zé Felipe na mansão deles em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

