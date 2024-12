Fernanda Lima dá opinião sincera sobre Rodrigo Hilbert ser conhecido como 'faz-tudo'

Em entrevista recente, Fernanda Lima refletiu sobre a fama de faz-tudo do marido, Rodrigo Hilbert: "A gente não valoriza"

O ator Rodrigo Hilbert frequentemente é elogiado pelas tarefas que realiza. Conhecido por ser um 'faz-tudo', o famoso já construiu uma bicicleta para a filha, além de uma montanha-russa e uma casinha de madeira. Mesmo sendo muito reconhecido, sua esposa, Fernanda Lima, deu uma opinião sincera sobre a fama do amado.

“Só porque ele cozinha? Faz um crochêzinho? Realmente, essas coisas ele faz, mas eu também não posso jogar isso para cima porque qualquer mulher que fizer isso não vai estar fazendo mais do que a obrigação”, disse ela em entrevista ao podcast da RivoNews.

A apresentadora ainda ressaltou que, quando é uma mulher fazendo a mesma tarefa, os internautas não exaltam tanto quanto fazem com Hilbert. “Porque ninguém elogia uma mulher que faz, que mata galinha, que depena, cozinha, serve a família inteira, faz o curativo, cuida do homem, do sogro... A gente tem milhões de brasileiras que fazem o que o Rodrigo faz, mas a gente não valoriza”, destacou Fernanda Lima.

Assista na íntegra:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por RivoNews (@rivonews)

Fernanda Lima comenta sobre vida amorosa dos filhos

Nesta quarta-feira, 11, Fernanda Lima foi convidada do podcast RivoTalks e falou bastante sobre os filhos gêmeos João e Francisco, de 16 anos, frutos do seu relacionamento com Rodrigo Hilbert.

A apresentadora relembrou a entrada dos adolescentes no mundo da moda. "Os meninos agora têm 16 anos, e já precisam começar a se cuidar sozinhos. Eles estão recebendo muitas informações pesadas sobre tudo. Enquanto morávamos em Portugal, consegui segurá-los um pouco para que amadurecessem. Agora, de volta ao Brasil, eu digo: ‘Agora vocês estão na vida. Querem mesmo trabalhar? Ganhar o dinheirinho de vocês? Então saibam que nem sempre serão bem tratados'", disse ela.

A famosa ainda comentou sobre a vida amorosa dos filhos. "Muitas vezes será o contrário: vão receber haters e serão hipersexualizados. Mas eles nem começaram a vida sexual, mal beijaram e nunca se apaixonaram. São completamente crus ainda".

Por fim, Fernanda contou os conselhos que dá aos filhos. "Saibam se preservar. Não tentem ser quem vocês não são ou provar algo para os outros. Fiquem quietos, não precisam dar entrevistas. Vocês ainda não estão formados intelectualmente", concluiu.

Além de João e Francisco, ela e Rodrigo também são pais de Maria Manoela, de quatro anos.