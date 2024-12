Filha caçula de Neymar Jr recebe cuidados médicos

Mãe da filha caçula de Neymar Jr, Amanda Kimberlly surpreende ao mostrar foto da filha recebendo cuidados médicos: 'Lado mais difícil da maternidade'

Filha caçula de Neymar Jr, Helena, de 5 meses, precisou de cuidados médicos. A mãe dela, Amanda Kimberlly, mostrou uma foto da filha sendo atendida em um hospital, mas não revelou detalhes sobre o que aconteceu com a menina.

Na imagem, ela apenas mostrou o pé da filha com um acessório médico. Então, Amanda desabafou sobre a tristeza em ver a filha doente.

“O lado mais difícil da maternidade, para mim. Ver ela assim, me deixa sem chão. Mas é inexplicável a força que temos para aguentar os desafios e ser o porto seguro para eles. Fiquei mais quietinha por estes dias”, disse ela.

Então, Amanda tranquilizou os seguidores ao contar que o susto já passou. “Tutu já está melhor, graças a Deus”, afirmou.

Filha caçula de Neymar Jr, a pequena Helena explodiu o fofurômetro das redes sociais ao aparecer em novas fotos compartilhadas pela família. Em celebração ao Dia das Crianças, a mãe dela, Amanda Kimberlly, o pai e a avó paterna, Nadine Gonçalves, compartilharam fotos da menina no Instagram.

Na foto exibida pela mãe, Helena surgiu com um laço rosa no cabelo e dando um sorrisinho. Enquanto isso, ela apareceu no colo da mãe em uma foto compartilhada pelo pai. Por fim, ela surgiu com um laço amarelo no cabelo em um registro exibido pela avó.

Vale lembrar que Helena é a terceira filha de Neymar, que também é pai de Davi Lucca e Mavie. A garotinha é fruto de um breve affair de Neymar e Amanda e sua paternidade foi confirmada após o nascimento.

