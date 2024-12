Elton John dá atualização sobre seu estado de saúde: 'Nunca esteve melhor'

Após perder visão de um olho, Elton John deu uma atualização sobre sua saúde e contou e listar órgãos removidos em cirurgias

Nesta quarta-feira, 11, Elton John atualizou seus fãs sobre o estado de saúde após revelar a perda da visão no olho direito e falar sobre cirurgias que resultaram na remoção de alguns órgãos. Aos 77 anos, o músico admitiu que esses desafios impactaram sua capacidade de retornar ao estúdio para compor.

Durante sua participação no programa Good Morning America, ele falou sobre as dificuldades enfrentadas e ressaltou sua luta para manter o bem-estar. Ao lado de seu marido, David Furnish, Elton destacou que, apesar das adversidades, está se sentindo bem. A entrevista ofereceu um olhar íntimo sobre as batalhas que ele enfrentou para cuidar da saúde, mas também revelou sua determinação em seguir em frente.

"David e eu sempre fazemos exames de sangue a cada seis meses em Los Angeles, e nossa saúde nunca esteve melhor", ele declarou. O pianista voltou a falar sobre o problema de visão que o acometeu "há quatro meses". Além de não enxergar com o olho direito, ele explicou que o olho esquerdo "não está dos melhores", mas "há esperança de que ele vá ficar normal".

Elton John revela quantas cirurgias que já fez e brinca

Elton John abriu o jogo falando sobre as cirurgias a que se submeteu ao longo dos anos para explicar a nova fase da carreira. O britânico se aposentou das viagens se apresentando ao redor do mundo, em julho, no último show da turnê mundial "Farewell Yellow Brick Road".

"Para ser honesto com você, não sobrou muito de mim", brincou a voz de hits como "Can You Feel The Love Tonight?" e "Goodbye England's Rose", após a exibição de "Elton John: Never Too Late", no Festival de Cinema de Nova York, nesta terça-feira, dia primeiro.

"Não tenho amígdalas, adenoides ou apêndice. Não tenho próstata. Não tenho quadril direito, joelho esquerdo ou joelho direito", iniciou o cantor. "Na verdade, a única coisa que me resta é meu quadril esquerdo. Mas ainda estou aqui. E não posso agradecer [o suficiente]. Vocês são as pessoas que me fizeram".