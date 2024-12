Virginia Fonseca impressiona ao exibir barriga sarada na praia

Após três meses do nascimento de seu terceiro filho com Zé Felipe, Virginia Fonseca impressiona com abdômen torneado em fotos na praia

A influenciadora digital Virginia Fonseca impressionou com novas fotos em sua rede social. Nesta terça-feira, 10, a famosa postou cliques curtindo a praia de Bahamas, no Caribe, e chamou a atenção mais uma vez com sua barriga sarada.

Após três meses do nascimento de seu terceiro filho com Zé Felipe, a empresária mostrou que está com o abdômen bem seco e torneado. É bom lembrar que ela não esconde que o físico sarado é consequência de uma dieta com bastante proteína, dando preferência por claras de ovo, exercícios físicos diários e tratamentos estéticos.

"Só faltou a agua quentinha da Bahiaaa pai", escreveu ela sobre o mar estar gelado. Nos comentários, os internautas reagiram ao verem os cliques da influencer de biquíni. "Que perfeição", admiraram. "Chega a ser uma humilhação", brincaram.

Ainda nesta segunda-feira, 10, Virginia Fonseca causou ao postar uma foto quente com Zé Felipe durante a viagem. O cantor não perdeu a oportunidade de brincar e pedir para ter mais um filho com a amada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Rivalidade com Virginia Fonseca?

A arquiteta e esposa do cantor Pedro Leonardo, Thais Gebelein, deu detalhes sobre o seu relacionamento com a cunhada, a influenciadora digital Virginia Fonseca. Aos 41 anos, ela enfatiza que, ao contrário do que alguns internautas sugerem, não há rivalidade entre ela e a esposa de Zé Felipe, de 25 anos.

"Espero que já tenham cansado de tentar rivalizar a gente porque não existe essa rivalidade. Existe a questão da distância física e de diferença de idade. Sou 16 anos mais velha que ela.", começou.

"Mas a gente se fala sempre. Já até conversamos sobre essa rivalidade que tentam colocar entre a gente e que não existe. Falamos sobre isso porque às vezes, de tanto as pessoas falarem, pode virar uma verdade. Isso não é verdade. Tem muito amor e respeito entre a gente", disse em entrevista à Quem.

