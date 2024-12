Marcos Mion compartilha encontro com Jim Carrey e se transforma junto com o ator

Nesta quarta-feira, 11, o apresentador do 'Caldeirão com Mion' descreveu sua emoção de estar com o astro canadense, Jim Carrey

Nesta quarta-feira, 11, Marcos Mion teve um encontro com Jim Carrey e compartilhou fotos que tirou com o ator canadense. O apresentador do Caldeirão com Mion aparece sorrindo com o artista na primeira foto e, na legenda, brincou: "No Natal com a família". Na segunda, eles fazem uma careta: "No réveillon com os amigos!".

Na legenda do post, o artista brasileiro descreveu sua emoção ao entrevistar o astro internacional: "Ver o rosto do Jim Carrey se transformando no Grinch ao vivo, na minha frente… CHECK! Segunda vez que converso com o maior de todos os tempos, mas dessa vez ao vivo! Que cara fantástico… gente boa… e ainda fez o 'CHEGAMOS' comigo! Em breve no Caldeirão com Mion".

Vale lembrar Jim estrelou o sucesso O Grinch em 2000. Atualmente, o ator se prepara para lançar no próximo dia 25 de dezembro Sonic 3. No filme, inspirado do famoso jogo de videogame, ele vive o vilão Eggman.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcos Mion (@marcosmion)

Marcos Mion ganha quadro que foi de Márcio Garcia no passado; saiba qual

A Globo decidiu transformar o antigo programa de Márcio Garcia, na Globo, em um quadro no Caldeirão, comandado por Marcos Mion. O novo formato de Gente Inocente seguirá a mesma ideia da atração que foi sucesso no passado, onde crianças farão perguntas à Mion ao longo de oito episódios.

Com Márcio Garcia no comando, o Gente Inocente esteve no ar entre janeiro de 2000 e julho de 2002. E esse já era uma readequação do Essa Gente Inocente, exibido originalmente pela TV Excelsior em 1965. Em julho deste ano, o apresentador encerrou sua passagem pela Globo após ficar dois anos fora do ar e a emissora decidiu apostar nesse formado de sucesso no Caldeirão com Mion.

Entre os dias 9 e 27 de setembro do ano que vem, os telespectadores do Caldeirão com Mion poderão acompanhar cinco crianças com perguntas inusitadas direcionadas à Marcos Mion. Ao longo do quadro, os pequenos entrevistadores conversarão sem filtros sobre os mais diversos assuntos.