Raquel Brito revela que realizou procedimento estético. Saiba qual

Mudanças! A ex-A Fazenda Raquel Brito contou aos seguidores que realizou o procedimento estético de seus sonhos; saiba detalhes

Ex-participante de 'A Fazenda 16', Raquel Brito usou as redes sociais na noite de terça-feira, 10, para revelar aos seguidores que passou por uma transformação em seu visual. Por meio de seus stories no Instagram, a irmã de Davi Brito contou que realizou o procedimento estético de seus sonhos.

Raquel, que já passou pela cirurgia e está em recuperação, explicou que fez uma lipoaspiração de papada, destinada a remover o excesso de gordura na região inferior da face. Visivelmente feliz com a realização, a ex-A Fazenda prometeu que, em breve, mostrará o resultado do procedimento.

"Acabei de chegar da cirurgia, e gente, que paciência da doutora, ela se preocupava comigo. O resultado está babado, vou postar no feed para vocês", declarou ela. "Um sonho realizado. Doida para ver quando tirar essa faixa e ver o resultado. Ansiosíssima", completou a famosa.

Vale lembrar que Raquel Brito, desclassificada de 'A Fazenda 16' devido a problemas de saúde, deve estar presente na última festa do reality show rural, que reúne todo o elenco da edição, juntamente com os finalistas. As informações são do portal LeoDias.

Raquel Brito realiza procedimento estético - Reprodução/Instargam

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Raquel Brito (@raquelbritoofc)

O que aconteceu com Raquel Brito? Entenda desclassificação

Para quem não acompanhou, Raquel, que estava confinada em 'A Fazenda 16', precisou de atendimento dentro do programa após se queixar de dor torácica durante uma das dinâmicas. Por recomendações médicas, a irmã do ex-BBB Davi Brito teve que deixar a atração e foi desclassificada para cuidar da saúde.

De acordo com informações do relatório médico, a ex-peoa foi diagnosticada com miocardite aguda, uma inflamação no tecido muscular do coração. Ainda segundo sua equipe, na época, Raquel Brito iniciou o tratamento adequado.

Leia também: Ex-BBB Davi Brito mostra novas fotos de passeios em Dubai: 'Aproveitando'