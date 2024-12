Esposa de Leonardo se inspira em Anitta para procedimento. Entenda

Esposa de Leonardo, Poliana Rocha fica surpresa ao descobrir um procedimento estético que Anitta realizou e confessa que pensa em fazer o mesmo

A empresária Poliana Rocha, que é a esposa do cantor Leonardo, surpreendeu ao contar que pode se inspirar em Anitta para fazer uma cirurgia. Nesta semana, a cantora passou por um procedimento estético para remover uma veia saliente que tinha em sua testa. Então, Poliana contou que tem a mesma veia e que fica incomodada.

Com a cirurgia de Anitta, a esposa de Leonardo contou que pensa em fazer o mesmo no futuro e gostou de saber da existência do procedimento. "Gente, todo mundo me perguntando: ‘Poli, você tem essa veia mesmo?’. Tenho, gente. Não é toda hora que aparece, mas eu tenho. Uma hora eu vou colocar ela bem evidente para vocês verem. Quando ela aparece, é um canudão grosso, vocês não tem noção do quanto é incômodo. Ela aparece mais quando estou agitada ou malhando”, disse ela.

E completou: "Às vezes, quando eu vou fazer foto, eu fico um pouco tensa e os fotógrafos falam: Poli, relaxa a veia, relaxa a testa. Eu tenho que respirar fundo e ela vai voltando. Para mim foi uma novidade saber que tem solução para a veia. Eu vou acompanhando os stories da Anitta. Quem sabe em 2025?”.

A esposa de Leonardo, Poliana Rocha, encantou ao compartilhar uma foto em clima de romance com o sertanejo no navio Cabaré. Acompanhando o amado na embarcação especial, a loira postou na quinta-feira, 28, o clique recebendo carinho do famoso.

Vestida como a dona do Cabaré para entrar no clima do tema escolhido para o navio, a influenciadora surgiu deslumbrante recebendo um beijo bem apaixonado do pai de seu filho. A empresária então usou o registro especial para se declarar para o esposo, com que está casada desde 1995.

"Parceiro de vida", escreveu ela para Leonardo. Nos comentários, os internautas admiraram o casal. "Que lindos", elogiaram. "Respeita os donos do Cabaré", disseram outros.

Na quarta-feira, 27, Poliana Rocha surpreendeu ao mostrar seu look de Cabaré para a noite no navio. A famosa impressionou ao publicar um vídeo exibindo os detalhes da produção com um vestido ousado.

O aniversário de Poliana Rocha foi na quarta-feira, 13, e a empresária recebeu várias surpresas logo ao acordar. Ao chegar na sala de mansão em Goiânia, a loira teve uma festinha surpresa organizada por seus funcionários e em seguida encontrou vários presentes enviados por Leonardo na mesa.

No local, o sertanejo deixou alguns mimos para sua companheira, que completou 48 anos. O pai de Zé Felipe então deu uma cesta recheada de coisas que a mulher adora comer como castanhas, frutas secas e chocolate. Mas as lembranças não pararam por aí. Veja tudo aqui!

