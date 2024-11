Carolina Ferraz faz selfie de biquíni no espelho e impressiona: 'Sereia'

Em férias sozinha, Carolina Ferraz faz foto no espelho e impressiona ao exibir sua beleza natural ao posar de biquíni; veja os cliques

A atriz Carolina Ferraz surpreendeu com novos cliques de sua viagem de férias sozinha em uma praia do Ceará. Neste domingo, 10, a apresentadora do Domingo Espetacular fez um álbum dos registros de sua estadia por lá e chamou atenção ao se exibir de biquíni.

Usando um modelo branco, a famosa posou no espelho do quarto e impressionou com suas curvas naturais. Carolina Ferraz então deu um show de beleza ao exibir seu corpo real após dias de rebater as críticas sobre sua aparência "muito magra".

"Foram dias lindos de muito sol, novas amizades, caminhadas, leitura e comida boa! Muito feliz em conhecer esse lugar lindo da nossa costa, lugar pra voltar muitas vezes", contou sobre a viagem que fez sem ninguém. Nos comentários, a artista recebeu vários elogios. "Sereia", admiraram. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Ainda nos últimos dias, após postar uma foto de maiô iniciando suas férias sozinha, Carolina Ferraz logo em seguida compartilhou um vídeo desabafando sobre as críticas que recebeu sobre sua aparência e por ter optado em realizar a viagem sem companhia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carolina Ferraz (@carolinaferraz)

Carolina Ferraz revela que já traiu e foi traída

A apresentadora Carolina Ferraz falou um pouco de sua intimidade e como é geralmente em relacionamentos. Solteira, a famosa, de 56 anos, revelou no podcast de Luciana Gimenez, o Bagaceira Chique, que tem "certa preguiça" em se relacionar.

Segundo a artista, que já teve três casamentos, dois que lhe deram suas filhas, ela é uma pessoa "complicada" e que gosta de ter sua liberdade financeira, no trabalho e explicou melhor como é sua personalidade.

"É que sou uma pessoa complexa, não difícil, complexa. Sou uma pessoa que pensa sobre as coisas, tenho meu trabalho, gosto de ser independente, gosto de ser responsável pela criação das minhas filhas, pelo direcionamento da minha carreira, são coisas que me dedico e que para mim são muito importantes", falou e deu mais detalhes surpreendentes.

Leia também:Filha de Carolina Ferraz exibe fotos inéditas do seu casamento