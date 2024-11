Carolina Ferraz desabafa após receber críticas por sua aparência

Carolina Ferraz compartilhou um vídeo em suas redes sociais e desabafou após receber algumas críticas sobre sua aparência

Em suas redes sociais, Carolina Ferraz recebeu algumas críticas após contar que está viajando sozinha. Em sua conta no Instagram, a famosa compartilhou um vídeo em tom de desabafo.

"Fiquei surpresa com as reações das pessoas quando disse que estava passando férias sozinha. Muitas falaram: 'Nossa, sozinha? Mas por quê?' Eu não entendo isso. Tem gente que não dá conta de estar só com ela mesma. Eu me aguento, acho um prazer estar comigo. Eu gosto de conhecer gente, mas também gosto muito de ficar sozinha", disse ela.

A artista também contou que foi criticada por estar magra. "A vida inteira fui super magra, muito mais magra do que sou hoje. Inclusive, já cheguei a pesar 54, 55 kg. Hoje, estou com 60 kg e estou ótima, me sentindo muito bem. Estou super bem e não estou tão magra assim, mas estou bem. Se a gente engorda, está feia porque está gorda; se emagrece, está feia porque está magra; se envelhece, está feia porque está velha. Eu estou bem. Tenho 57 anos, trabalho, tenho duas filhas lindas, amigos maravilhosos. Estou feliz da vida, me achando lindíssima, maravilhosa, e é isso", concluiu.

Na legenda, Carolina ainda completou: "A gente emagrece, a gente envelhece, a gente engorda, a gente tem menopausa, a gente amadurece… E a vida segue".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Beleza

A apresentadora Carolina Ferraz compartilhou uma foto de suas férias nesta sexta-feira, 08, na rede social. Revelando que está em uma praia do Ceará, a famosa chamou muita atenção ao surgir pronta para curtir o dia de sol.

Usando um look de banho cheio de estilo, a ex-atriz global não passou despercebida. Isso porque, a comunicadora do Domingo Espetacular, da Record TV, apostou em um maiô estampado de modelo decotado, chapéu e óculos escuros.

"Pronta para mais um dia de muito sol", escreveu ela na legenda sobre ter escolhido o local com praia para tirar suas férias. Nos comentários, a artista logo recebeu uma chuva de elogios. "Carol, você é uma mulher necessária, amo sua beleza natural", admiraram. "Que linda", exclamaram outros.

Leia também: Filha de Carolina Ferraz exibe fotos inéditas do seu casamento