Filha de Carolina Ferraz exibe fotos inéditas do seu casamento

Filha de Carolina Ferraz, Valentina Ferraz Cohen celebra o seu primeiro ano de casada com fotos inéditas da cerimônia de casamento civil

Filha da atriz Carolina Ferraz, Valentina Ferraz Cohen é uma mulher casada! Na última sexta-feira, 11, ela celebrou o seu primeiro ano de casada com o empresário norte-americano Samraan Husain. Para marcar a data especial, a jovem compartilhou fotos inéditas da cerimônia de casamento civil.

Os dois se casaram em um cartório de Malibu, na Califórnia, em outubro de 2023, com a presença de amigos e familiares. Na época, eles estavam juntos há sete anos e o noivado aconteceu em outubro de 2022.

“365 dias como Sra. Husain”, disse ela na legenda. Nas fotos, ela e o noivo apareceram felizes enquanto saíam do cartório após assinarem a união.

Vale lembrar que Valentina é fruto do antigo relacionamento de Carolina Ferraz com o italiano Mario Cohen, de quem ela se separou em 1998. Além dela, a apresentadora também é mãe de Isabel, de 8 anos, fruto do antigo relacionamento com o médico Marcelo Marins, de quem ela se separou em 2018.

Qual é a profissão da filha de Carolina Ferraz?

Valentina Ferraz Cohen é formada em econometria, matemática e relações internacionais. Durante parte de sua vida, ela morou no exterior para estudar e trabalhar.

Hoje em dia, Valentina é empresária ao lado da mãe. A jovem é CEO da marca Cimples, que é especializada em produtos para a casa e cozinha e foi fundada por mãe e filha. Nas redes sociais, Valentina diz que é co-fundadora da marca.

Falando em redes sociais, a jovem é discreta na internet. Ela tem um perfil aberto no Instagram, no qual posta fotos de viagens de momentos especiais com a mãe, a irmã caçula, Isabel, o marido e seus amigos.