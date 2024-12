Camilla Camargo ostenta corpo sarado ao renovar o bronzeado: 'Maravilhosa'

A atriz Camilla Camargo chamou a atenção dos seguidores ao exibir seu corpo sarado durante um passeio de lancha com sua família

Camilla Camargo chamou a atenção dos seguidores das redes sociais neste domingo, 29, ao mostrar como está aproveitando o seu dia.

A atriz viajou com o marido, Leonardo Lessa, os filhos, Joaquim, de cinco anos, e Julia, de três, e o enteado, Antonio, para curtir os últimos dias do ano em uma praia e aproveitou o dia ensolarado para fazer um passeio de lancha.

Para o momento de lazer, Camilla surgiu usando um biquíni preto e ostentou seu corpo sarado ao renovar o bronzeado durante o passeio. "Sol, mar e família! #praia #lancha #mar #sol #verao", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Os internautas rasgaram elogios. "Linda", disse uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "Gata, que Deus abençoe sempre sua vida e toda sua família", falou uma fã. "Simplesmente maravilhosa", comentou mais uma.

Confira:

Camilla Camargo mostra comemoração simples de seu aniversário

A atriz Camilla Camargo completou 39 anos e mostrou como celebrou a data com sua família. Com uma foto ao lado do esposo, Leonardo Lessa Lopes, em um restaurante, e com os filhos, Joaquim e Júlia, com um bolo simples, a herdeira do sertanejo com a empresária contou um pouco de como comemorou a data de forma simples, mas com muito amor com as pessoas que fazem parte de seu dia a dia.

"Ontem dia 17/10 completei mais um ciclo nessa louca e amada vida. Foi um dia tão especial, não poderia ter sido melhor. Os amores da minha vida estavam comigo, em cada momento. Tive o melhor café da manhã surpresa, um piquenique delicioso, um parabéns surpresa na academia, um jantar incrível com o homem da minha vida, ligações dos meus amores. Só amor, só agradecer. BemBem-vindo9... obrigada a Deus sempre", disse como foi a celebração. Veja a publicação!

