Camilla Camargo chama atenção ao surgir com look estiloso: 'Belíssima'

A atriz Camilla Camargo recebeu vários elogios dos seguidores ao mostrar o look que escolheu para curtir o seu Natal em família

Camilla Camargo arrancou elogios dos seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 26, ao mostrar o look que escolheu para comemorar o Natal ao lado de sua filha.

A atriz, casada com Leonardo Lessa e mãe de Joaquim, de cinco anos, e de Julia, de três, surgiu usando um cropped e uma saia longa, com flores estampas. Além disso, ela complementou a produção com um brinco vermelho.

O post rapidamente recebeu diversos comentários. "Deusa perfeita", disse uma seguidora. "Está linda, um docinho!", escreveu outra. "Belíssima", elogiou uma fã. "Ficou linda. Como sempre, arrasa nos looks", afirmou mais uma.

Camilla, aliás, estava bastante empolgada para o Natal. Em entrevista para a CARAS Brasil, a atriz contou o que não pode faltar em sua festa em família. "No meu Natal não pode faltar rabanada. Amo! E para mim tem super a cara do Natal. Também tenho sempre que passar com a roupa nas cores natalinas, sinto que faz parte", confessou ela, contando também um ritual religioso que gosta de fazer na noite de Natal. "De superstição, o que eu faço sempre é orar no Natal agradecendo seu real significado: o nascimento de Jesus", afirmou.

Confira:

Camilla Camargo curte viagem romântica com o marido

Em setembro, Camilla Camargo curtiu uma viagem romântica com o marido, Leonardo Lessa. Os dois, que são pais de Joaquim, de cinco anos, e de Julia, de três anos, viajaram para o Chile para celebrar os seis anos de casados. Em seu perfil no Instagram, a atriz publicou uma foto ao lado do amado em meio a uma linda paisagem e se declarou ao falar sobre mais um ano de união.

"Aqui estamos, comemorando nossos 6 anos casados, reafirmando o que dissemos há 6 anos, antes dos filhos, antes de pandemia, antes de tantas coisas. Aqui estamos nos curtindo, tendo nossos momentos e lembrando de como nos curtimos, como nossas diferenças muitas vezes somem, principalmente nas viagens onde combinamos tanto rs. [...] Você está aqui ao meu lado agora, e eu olho pra você e só tenho uma certeza. Que há 6 anos fiz a melhor escolha da minha vida...", escreveu em um trecho. Veja a publicação completa!

