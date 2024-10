Camilla Camargo mostra comemoração simples de seu aniversário: 'Especial'

Completando 39 anos, Camilla Camargo mostra que celebrou de forma simples, mas com muito amor o dia de seu aniversário; confira como foi

A atriz Camilla Camargo fez aniversário nesta quinta-feira, 17, e mostrou um dia depois de completar 39 anos como celebrou a data com sua família. Além de receber algumas declarações na rede social dos pais, Zilu Camargo e Zezé Di Camargo, e também da irmã Wanessa Camargo, a famosa recebeu carinho do marido e dos filhos.

Com uma foto ao lado do esposo, Leonardo Lessa Lopes, em um restaurante, e com os filhos, Joaquim e Júlia, com um bolo simples, a herdeira do sertanejo com a empresária contou um pouco de como comemorou a data de forma simples, mas com muito amor com as pessoas que fazem parte de seu dia a dia.

"Ontem dia 17/10 completei mais um ciclo nessa louca e amada vida. Foi um dia tão especial, não poderia ter sido melhor. Os amores da minha vida estavam comigo, em cada momento. Tive o melhor café da manhã surpresa, um piquenique delicioso, um parabéns surpresa na academia, um jantar incrível com o homem da minha vida, ligações dos meus amores. Só amor, só agradecer. Bem vindo 3.9.. obrigada a Deus sempre", disse como foi a celebração.

