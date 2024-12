Ana Paula Siebert posta fotos de biquíni e revela perda de peso: 'Muita diferença'

Ao postar novos cliques de biquíni, Ana Paula Siebert, a esposa de Roberto Justus, revela que perdeu bastante peso e que viu diferença até no rosto

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora Ana Paula Siebert, contou em sua rede social que perdeu peso nos últimos meses. Nesta terça-feira, 03, a loira abriu uma caixinha de perguntas em seus stories e foi questionada sobre estar mais magra.

Ao compartilhar cliques de biquíni, tirados em Miami, nos EUA, onde ela está viajando a trabalho, a mãe de Vicky Justus confirmou que perdeu 5 kg nos últimos dois meses. Ana Paula Siebert então comentou que foi planejado por querer uma silhueta mais fina e que o efeito foi sentido até em seu rosto.

"Sim, estou mesmo. Perdi 5 kg nos últimos 2 meses e pra mim faz muita diferença. Inclusive no meu rosto! Eu estava há algum tempo querendo ficar mais sequinha de novo!", respondeu explicando o que aconteceu.

É bom lembrar que ela sempre compartilha que faz acompanhamento com uma clínica com vários profissionais para ajustar sua alimentação de forma equilibrada. Além disso, ela treina com frequência na academia musculação.

Veja a nova silhueta de Ana Paula Siebert:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Ana Paula Siebert comemora aniversário da irmã na fazenda

A irmã de Ana Paula Siebert, Duda Siebert, ganhou um almoço especial na fazenda de Roberto Justus no domingo, 01. Em sua rede social, a influenciadora digital mostrou registos da comemoração que montou para celebrar mais um ano de vida de sua companheira.

Sempre montando mesas espetaculares, a loira não deixou de fazer o mesmo para a festa da irmã. Ana Paula Siebert então apostou em louças com desenho de limão siciliano para combinar com o bolo, que também foi confeccionado com as cores dos pratos, além de frutos e flores. Veja as fotos da comemoração aqui!

