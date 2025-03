Quem são os filhos de Elon Musk? Empresário possui 14 herdeiros

O empresário Elon Musk se tornou pai recentemente de seu 14º filho; conheça os herdeiros do bilionário, frutos de 4 relacionamentos

O nome de Elon Musk ficou em alta recentemente após Shivon Zilis revelar o nascimento de mais um filho com o empresário. Com isso, o dono do site X, antigo Twitter, se tornou pai de 14 herdeiros .

Além do caçula, nomeado de Seldon Lycurgus, Musk e Zilis são pais de outros três filhos: os gêmeos Strider e Azure, nascidos em 2021, e Arcadia, que chegou ao mundo em 2024.

Já com a primeira esposa, a escritora Justine Wilson, o bilionário teve seis filhos: os gêmeos Griffin e Vivian, nascidos em 2004, e os trigêmeos Damian, Saxon e Kai, de 2006. Um outro filho do ex-casal faleceu poucas semanas após o nascimento.

Elon Musk também viveu um romance com a cantora Grimes, com quem teve três filhos: X AE A-XII (chamado também de X), nascido em 2020, Exa Dark Sideræl Musk, de 2022, e Techno Mechanicus (apelidado de Tau), revelado na biografia do famoso, publicada em 2023.

Em fevereiro deste ano, a influencer Ashley St. Clair anunciou publicamente o nascimento de mais um filho de Elon Musk. O empresário, no entanto, não confirmou ou negou a paternidade da criança.

Filha de Elon Musk rebate declaração do pai após transição de gênero

Filha do empresário Elon Musk, Vivian Jenna Wilson usou as redes sociais em 2024 para se pronunciar pela primeira vez após uma declaração polêmica do pai. Na ocasião, o dono do site X, antigo Twitter, afirmou em entrevista ao Daily Wire que a herdeira teria sido "morta pelo vírus Woke".

Segundo o dicionário Oxford, o termo mencionado por Musk é usado para definir "estar consciente sobre temas sociais e políticos". A palavra é especialmente usada nos Estados Unidos para se referir a políticas liberais progressistas. A declaração do bilionário aconteceu após a transição de gênero de Vivian.

A herdeira de Musk, por sua vez, fez questão de enviar um recado ao empresário. Além disso, Vivian ainda desmentiu histórias mencionadas anteriormente pelo famoso a respeito de sua vida pessoal e de como ela se descobriu uma mulher trans; confira detalhes!

