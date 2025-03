Roberto Cabrini é criticado por atitude com Carolina Ferraz: 'Desnecessário'

O jornalista Roberto Cabrini foi alvo de críticas na internet por causa de uma gafe com Carolina Ferraz no último Domingo Espetacular, na Record

O jornalista Roberto Cabrini foi alvo de críticas na internet neste domingo, 23, por causa de uma gafe com Carolina Ferraz no último Domingo Espetacular, na Record. Antes dos intervalos comerciais, um erro na leitura do equipamento do estúdio fez com que a apresentadora não anunciasse a notícia do próximo bloco. O âncora, então, chamou a atenção da colega, puxou-a pelo braço e apontou o texto, orientando-a a ler a informação de maneira certa. E a atitude repercurtiu nas redes sociais.

Na edição, Roberto Cabrini falou sobre o bloco esportivo da revista eletrônica da Record. "Muito bem. E a nossa descontraída Paloma Tocci já está em processo de aquecimento e vem com tudo daqui a pouco, né Carol?", questionou ele à companheira.

"É verdade, ela vem com tudo daqui a pouco, mas isso vocês só vão assistir no próximo bloco. A gente volta já", afirmou Carolina Ferraz. Neste momento, Cabrini a corrigiu. "Corinthians e Palmeiras...", acrescentou ele, que se aproximou da colega e a puxou pelo braço.

"Antes a gente tem que anunciar que Corinthians e Palmeiras... Fazem os ajustes", falou o jornalista à equipe. "Pode ler", pediu Roberto Cabrini, que apontou para o monitor usado para projetar os textos lidos pelos apresentadores.

Carolina ficou sem graça com a atitude do jornalista, coçou a cabeça e continuou: "Mas era... Grande final para grande decisão do Paulistão. E os detalhes a gente conta para vocês no próximo bloco. A gente volta já".

Repercussão

Na rede social X, o antigo Twitter, internautas criticaram a atitude dele. "Ele foi desnecessário. Se você não for amigo muito íntimo, nunca se pega no braço de ninguém, muito menos colega de trabalho", disse um internauta. "Totalmente desnecessário corrigi-la assim e ainda puxando pelo braço , era só ele ler o restante e ir pro intervalo", comentou outro. "Faltou um bom senso dele, nunca deve se corrigir o coleguinha no ao vivo e muito menos pegar no braço", opinou uma terceira pessoa.

Veja como foi o momento: