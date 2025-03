Especialista diz o motivo para a realeza não usar cinto de segurança no carro

Especialista em segurança aponta o motivo para os membros da família real aparecerem sem cinto de segurança durante os eventos oficiais

A família real britânica costuma aparecer em breves passeios de carro nas ruas de Londres, Inglaterra, ao se dirigir para eventos oficiais. Nestas ocasiões, os membros da realeza quase nunca usam cintos de segurança, o que chamou a atenção dos fãs da família real. Afinal, por que eles nem sempre usam o cinto? Para responder, um especialista em segurança britânico revelou o motivo da decisão .

O cinto de segurança é um item fundamental para qualquer passeio de carro. Porém, no caso da realeza, o item pode atrapalhar na hora de proteger os membros da família real. De acordo com a revista People, o especialista em segurança Michael Chandler contou ao Daily Mail que o cinto de segurança foi reavaliado pela equipe que protege os reis e príncipes com o foco de agilizar uma possível evacuação do veículo em casos de incidentes de segurança. Caso estivessem com o cinto, o item poderia atrapalhar a agilidade que um momento como esse exige da equipe.

“Como você pode imaginar, há preocupações sobre extrair alguém de um veículo o mais rápido possível. É provável que haja uma abordagem baseada em riscos. O resultado da avaliação determinará se há ou não necessidade de precauções extras”, informou ele.

Outro motivo para o cinto ser dispensado em eventos reais é para manter a elegância dos looks. A publicação contou que os membros da realeza costumam usar looks de gala nos eventos e o cinto de segurança pode amassar as roupas.

No entanto, não pense que o cinto de segurança é algo totalmente ignorado pelos membros da realeza. O especialista em segurança destacou que é um item fundamental para protegê-los em alta velocidade. “Eles realmente usam cintos de segurança, provavelmente muito mais do que as pessoas imaginam. Por exemplo, nas ocasiões em que estão viajando relativamente rápido por Londres ou em rodovias - certamente eles estarão de cinto”, afirmou.

O especialista ainda ressaltou que, dificilmente, um membro da família real teria que responder na justiça por não usar o cinto de segurança. Isso porque existe a proteção diplomática que permite que eles fiquem sem o cinto de segurança em ações oficiais.

