Filhos do príncipe Harry e Meghan Markle surgem em foto inédita e descontraída

Eles cresceram e são ruivos! Filhos do príncipe Harry e Meghan Markle roubam a cena em foto raríssima ao lado da mãe em momento familiar

Filhos do príncipe Harry e Meghan Markle, o príncipe Archie, de 5 anos, e a princesa Lilibet, de 3 anos, explodiram o fofurômetro das redes sociais com uma rara aparição em foto inédita. Nesta segunda-feira, 24, a mãe deles compartilhou uma imagem descontraída com os herdeiros no jardim de sua mansão e encantou a todos ao mostrar o quanto os filhos já cresceram.

Na foto, Meghan surgiu com Lilibet no colo e recebendo um abraço de Archie em sua perna . A foto do trio feliz foi compartilhada no perfil de Markle no Instagram e também na nova marca dela, As Ever, que foi lançada há poucas semanas.

“Todo dia é uma história de amor”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que Meghan e Harry preservam os rostos dos filhos. Eles não mostram os rostos das crianças desde que se mudaram para os Estados Unidos no ano de 2020. Eles abandonaram a função de membros da realeza britânica e vivem na Califórnia com os herdeiros. Assim, eles deixaram de lado a tradição da família real de revelar a identidade dos filhos em eventos e fotos anuais – que são atitudes que o irmão de Harry, o príncipe William, ainda mantém com seus três filhos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @aseverofficial

Meghan Markle revela hábito do príncipe Harry

A duquesa de Sussex Meghan Markle surpreendeu ao revelar um hábito nada saudável do marido, o príncipe Harry, no dia a dia. Em um trecho da série With Love, Meghan, da Netflix, ela contou que o marido toma uma atitude antes de comer qualquer refeição.

Meghan disse que Harry gosta de temperar sua própria comida com sal antes de dar qualquer mordida no alimento. “Eu tenho um marido que, não importa qual refeição seja coloca na frente dele, antes de prová-la, ele coloca sal. Então eu tento colocar pouco sal”, disse ela sobre os pratos que prepara para a família.

Vale lembrar que adicionar muito sal nas comidas não é saudável e pode ter efeitos negativos a longo prazo.

