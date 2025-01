Graciele Lacerda detalha atual fase do casamento com Zezé após nascimento da filha

Com a chegada de Clara, Graciele Lacerda revelou como tem cuidado do casamento e rasgou elogios para Zezé Di Camargo: "Incrível em todos os sentidos"

Na última terça-feira, 21, Graciele Lacerda usou as redes sociais para contar aos seguidores como está sendo a rotina com a maternidade. Após o nascimento de Clara, sua primogênita com Zezé Di Camargo, a influenciadora detalhou o que tem feito para cuidar do casamento e não economizou nos elogios ao cantor.

"Muita gente me perguntou como o Zezé está sendo nesse período, porque muita gente se separou nesse período, que o marido não teve paciência, não entendeu. Vários relatos. Primeiro que não senti muito o efeito do pós parto, da maternidade. Tudo para mim - não sei se é porque desejei tanto ser mãe e estou vivenciando tudo isso como foi a minha gravidez, que foi leve e gostosa. Está sendo leve e gostoso o maternar, eu estou amando. Até os desafios para mim estão sendo aprendizado. Estou levando tudo com leveza", iniciou nos stories.

E sobre o marido, garantiu que não poderia estar mais feliz com a relação. "Como estou conseguindo levar tudo com outros olhos, porque foi um desejo muito grande, tento fazer tudo de forma leve. Tento trazer o Zezé sempre junto. Acordo de madrugada para dar de mamar, e ele é da noite. Normalmente já dorme tarde, então está acordado, vai comigo, participa. Dou para ele arrotar, ela fica super calma com ele. Isso desde quando ela nasceu. Ele pegou ela para fazer o golden hour nele também", contou.

"Ele está sendo incrível. Em todos os sentidos, como pai, como marido, como parceiro. Está sendo incrível como um todo. A minha sorte é que pegou esse período de janeiro, fevereiro, março. Ele tem poucos compromissos, a demanda acontece mais em abril. Ele está mais em casa e vai acompanhar mais. Não é um período que fica muito fora de casa, então está acompanhando e vivenciando todo o processo comigo, está sendo muito gostoso", prosseguiu Graciele.

Na sequência, a influenciadora contou aos internautas que Zezé tem mostrando seu companheirismo como pai e marido. "Está sendo muito companheiro. Por isso que tudo está muito leve, porque ele faz com que as coisas fiquem leves para mim. Sem cobranças, sem nada. Isso é muito importante da parte dos homens, apoiar as suas esposas, estar do lado, tentar ajudar, acompanhar e compreender. Este é um momento em que a gente está com os hormônios bagunçados, está se doando pelos filhos e é um momento que tem que esperar", explicou ela, acrescentando que é preciso manter os cuidados com o parceiro nesta fase.

"Graças a Deus eu tenho um companheiro maravilhoso do meu lado. Com a Clara, comigo, como homem. Tento também não abandoná-lo. Ouvi muitas histórias de mulheres se doando tanto para o filho e esquecendo do marido. Isso é uma coisa que a gente não pode fazer. Todo dia quando acordo, por que me arrumo? Posso não estar na minha melhor forma, estou voltando para o meu corpo e tudo bem, é uma fase, vai passar. Eu entendo, você tem que entender e a pessoa que está do seu lado tem que entender isso. Mas tem que se arrumar. Eu faço uma maquiagem básica, me sinto bonita. Isso faz uma diferença. Tente se arrumar da forma que consegue. Procurar estar arrumada".

"Eu procuro estar mais arrumada até para ele me olhar com outros olhos. Eu não quero que ele me veja bagunçada. Com olheira, cara de morta, cabelo bagunçado. Tento colocar uma roupa, as que cabem. Tento ficar bem para ele me ver bem. É um passo que começa a dar para o seu marido", esclareceu, ressaltando que o auto cuidado traz uma influência positiva para o casamento.

E finalizou: "Continuo cuidando dele como sempre cuidei. Vocês viram que fiz o colágeno dele com a creatina para ele treinar. Na parte da noite, quando ele quer um shake, alguma coisa, eu vou e faço. Às vezes estou com a Clara e ele espera, mas sempre dou atenção a ele como sempre fiz e não vai ser agora que vou abandonar".

"Umas duas vezes ele chegou de viagem e quis sair para almoçar. Eu fui com ele rápido, ele entende que é rápido. Uma vez eu nem comi porque já tinha almoçado, mas fui para fazer companhia. Ontem ele quis sair para jantar, a gente está muito em casa. Mesmo insegura de deixar a Clara - ela já tinha mamado e ia ter o tempo dela - fui com ele. Fiquei tensa, angustiada, mas fui. Fiz a minha parte com ele. Essas coisas a gente vai aprendendo, lidando e equilibrando. A gente tem um filho, mas também tem um marido".

Como é a rotina noturna de Zezé Di Camargo com a filha recém-nascida?

Em entrevista à 'Quem', Zezé revelou que, junto com a esposa, tem vivido em função da bebê. O cantor explicou que todas as noites acorda com Graciele Lacerda para acalentar a pequena Clara. "Acompanho o tempo todo. Se estou aqui em casa com ela, se ela levantar três, quatro vezes para dar mamar à noite, eu levanto junto. Eu acho que, da minha parte, eu sinto que se eu ficar deitado na cama e deixando só a mãe levantar... Eu acho que eu tenho que ser parceiro nessa hora, estar junto", declarou ele. Leia mais!

