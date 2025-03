Zezé Di Camargo faz surpresa para Graciele Lacerda no Dia das Mulheres

No Dia das Mulheres, Zezé Di Camargo faz surpresa para Graciele Lacerda e surpreende a amada na fazenda com mimos especiais

O cantor Zezé Di Camargo fez uma surpresa para a esposa, a influenciadora Graciele Lacerda, neste sábado, 08, Dia das Mulheres. Curtindo suas férias na fazenda É o Amor, o sertanejo apareceu na casa procurando a amada.

Ao encontrá-la no quarto deles, o famoso surpreendeu a eleita com alguns mimos. Mostrando-se romântico, ele deu uma rosa vermelha, um ursinho dizendo "eu te amo" e uma caixa de bombons que ela gosta.

Contente com a lembrança, Graciele Lacerda se mostrou encantada com atitude e logo depois postou uma foto exibindo os presentes dados.

Horas antes, a empresária encantou ao publicar mais um momento da filha deles, Clara Lacerda Camargo, de dois meses de vida. Usando um look colorido, a bebê surgiu brincando em seu tapete de atividades.

Em sua rede social, Zezé Di Camargo ainda fez declarações para as mulheres de sua vida. O artista postou fotos com elas e fez a homenagem. "Para todas as mulheres incríveis que fazem o mundo brilhar, meu respeito e admiração. E claro, vocês… minhas fã amadas! Vamos celebrar a força e o amor! Feliz dia da mulher! Principalmente as 5 mulheres de minha vida: minha mãe, Graciele e minhas três filhas: Wanessa, Camilla e Clara", disse.

"Dando continuidade as mulheres da minha vida! Tem mais essa turminha que eu amo muito! Minha neta Júlia, minhas irmãs Marlene Camargo e Luciele Di Camargo e minha sogra", compartilhou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zezé Di Camargo (@zezedicamargo)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zezé Di Camargo (@zezedicamargo)

Graciele Lacerda desabafa após ver a filha tomar vacina

A influenciadora Graciele Lacerda usou as redes sociais para contar aos seguidores como foi a sensação de ver a pequena Clara, sua filha com o cantor Zezé Di Camargo, tomar mais uma vacina. Ao compartilhar o vídeo da pequena tomando a injeção, ela confessou:

"Achei que seria mais forte. Chorei junto! O mô sumiu e só apareceu no final". Mais tarde, após acalmar a pequena, ela deu mais detalhes do momento. "Agora que a Clara acalmou e está mais tranquila, vou falar uma coisa para vocês. Estou com a cara inchada de chorar. Eu estava vendo o vídeo e chorei de novo. A gente sofre, mas é necessário. Eu achava que ia ser forte. O Zezé me deixou sozinha. Não quis ficar, não. Só apareceu no final. E eu achei que ia aguentar firme". Saiba mais!

Leia também:A cara do pai? Filha de Zezé Di Camargo impressiona ao surgir com o cantor