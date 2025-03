Após dar à luz Rás, Lorena Maria compartilha experiências do puerpério e mudanças no corpo

Um mês e meio após o nascimento de Rás, Lorena Maria compartilhou sua experiência no puerpério e planos para retomar a rotina de exercícios

No último sábado, 22, Lorena Maria usou as redes sociais para conversar com os seguidores sobre as mudanças em seu corpo após o nascimento de Rás, seu primeiro filho com MC Daniel. Um mês e meio após o parto, ela abriu o coração sobre sua experiência no puerpério e revelou seus planos para voltar à rotina de exercícios.

“Sempre tive bunda, mas agora ela está muito grande. Segunda vou voltar a fazer academia só para perder um pouco mais de barriga e tentar manter esse glúteo”, contou Lorena. “Estou com 60 quilos da forma errada, não é da forma certa. Eu tenho barriguinha que ainda quero tirar, só que tenho que aceitar que estou no puerpério, só tenho um mês de parida.”, completou a influenciadora.

Na sequência, a mamãe de primeira viagem destacou algumas adaptações que precisará fazer ao retornar à rotina de treinos. “Não posso fazer abdominal, tem alguns exercício que não posso fazer. Quem faz cesárea tem que ficar 90 dias sem fazer abdominal, essas coisas. Mas eu já vou correr em uma esteira. Eu emagreço muito rápido. Eu tô gostosa? Tô gostosa sim, mas tô gostosa errado. Tem que estar gostosa certo, questão de saúde.”, ressaltou.

“Eu morro de vergonha de academia. Eu não sei explicar o porquê tenho vergonha de academia. Estou doida para o inverno chegar para ir de moletom e capuz, igual a uma pessoa doida e sombria, passando no canto sem ninguém perceber. Mas vou fazer esse esforço máximo pela saúde.”, garantiu Lorena Maria.

Lorena Maria mostra truque para sair de casa sozinha

Na quinta-feira, 20, Lorena Maria postou um vídeo em que aparece toda arrumada, com um vestido rosa, antes de sair de casa. Na publicação, Lorena surgiu segurando uma arma de choque.

"Como as mulheres têm que sair na rua hoje em dia. Para a nossa segurança", escreveu ela na legenda.

Rapidamente, a publicação recebeu inúmeros comentários. "Já quero um", disse uma internauta. "Preciso de um desses", escreveu outra. "A musa sabe das coisas", comentou uma terceira.

