Câncer de Kate Middleton impactou relação com príncipe William? Especialista explica

O casamento de Kate Middleton (43) e do príncipe William (42) se tornou assunto desde que a princesa de Gales anunciou, em março de 2024, que enfrentava um câncer. Desde então, é comum encontrar rumores sobre uma suposta crise na relação ou até mesmo notícias de que eles estariam mais próximos. Porém, como o diagnóstico da doença pode impactar um relacionamento?

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicanalista Fabiana Guntovitch explica que, de acordo com pesquisas, cerca de 20% dos homens abandonam suas mulheres em meio ao diagnóstico de câncer —no Brasil, isso pôde ser visto com a cantora Preta Gil (50), por exemplo. No entanto, no casamento de Kate Middleton e príncipe William, isso não aconteceu.

"Os tabloides apontam que a relação do príncipe William e da princesa Kate Middleton se fortaleceu desde que ela foi diagnosticada com câncer. Que bom que esta doença terrível os aproximou, principalmente, porque nem sempre é assim."

Guntovitch diz que o abandono ou o fortalecimento da relação com a descoberta de um câncer pode ser explicado por fatores como a maturidade emocional, qualidade do vínculo prévio, aspectos narcísicos e, até mesmo, a capacidade de o homem lidar com a dor, medo, frustração e a perda.

"[Esses] são elementos-chave para entender por que alguns homens fogem, enquanto outros se fortalecem e se tornam grandes pilares para suas parceiras", diz. "Aqueles que permanecem ao lado de suas esposas podem estar baseados em um amor sólido e em um vínculo construído com valores como lealdade e parceria."

"Esses homens conseguem elaborar a dor de maneira mais saudável e transformar o sofrimento em uma oportunidade de crescimento emocional. Que bom que o marido William parece estar sendo um príncipe, literalmente, nesse momento tão desafiador de sua esposa", completa a especialista.

Kate Middleton se tornou alvo de especulações em janeiro do ano passado, ao ser internada para uma cirurgia abdominal. Meses após o procedimento e permanecendo longe dos holofotes, a princesa de Gales surgiu em um vídeo e contou sobre o diagnóstico de câncer. Apesar de não ter revelado o tipo da doença, ela contou que havia começado o tratamento quimioterápico.

Em setembro de 2024, a família real britânica anunciou o término das sessões de quimioterapia de Kate e, em janeiro deste ano, ela fez um comunicado para falar sobre a remissão da doença. A etapa pode apontar a regressão do câncer ou sua cura, de acordo com o National Cancer Institute.

