Esposa de ator morre aos 45 anos após lutar por 8 anos contra doença

Esposa do ator Brennan Elliott, que atuou em Uma Noite no Museu, morreu aos 45 anos e recebeu homenagem do marido: ‘Coração devastado’

O ator Brennan Elliott, que atuou em Uma Noite no Museu e outros filmes norte-americanos, está de luto pela morte sua esposa, Camilla Row. Ela faleceu aos 45 anos no dia 22 de março, às 5h28 da manhã, após lutar contra o câncer gástrico em estágio 4 por 8 anos .

A morte dela foi confirmada pelo ator no final de semana em um post emocionante nas redes sociais, no qual ele falou sobre a dor de perdê-la. "Não há uma maneira fácil de dizer isso, mas sei que minha esposa, Camilla Row, gostaria que eu agradecesse a todas as pessoas do mundo todo que oraram por ela nos últimos 8 anos, nos quais ela sofreu imensamente tentando sobreviver e viver com Câncer Gástrico em estágio 4. Foi com o coração devastado e esmagado que minha amada esposa faleceu às 5h28 desta manhã", disse ele.

E completou: "Nossos filhos e eu perdemos nossa rocha, uma pessoa que não era apenas o amor da minha vida, minha alma gêmea, minha melhor amiga e amante, mas a pessoa mais forte e destemida que já conheci na minha vida e a melhor mãe para seus bebês. A dor que ela suportou só eu posso saber, mas asseguro a todos que a amavam que ela está em paz, sem dor".

Por fim, Brennan escreveu um recado para a esposa falecida. "Você está com o Senhor agora, minha rainha! Você está livre! O céu é um lugar muito melhor com você nele, meu amor. Obrigado por ser a melhor esposa, mãe e amiga que já conheci. O que você fez pela comunidade do câncer gástrico foi imensurável, mas o que você fez por mim como homem durará para sempre. Para qualquer um de vocês que a conheceu ou conheceu, sua vida foi abençoada por causa da presença dela. Eu te amo, estou apaixonado e sempre estarei apaixonado por você, meu bebê! Eu sei que você está dançando e está de férias no céu e livre das garras do câncer. Quando o Senhor me chamar e for a minha hora, eu estarei com você no céu e começaremos a dançar novamente.!! Eu sempre serei sua bagunça! Sentirei sua falta para sempre, mas te verei em breve! Obrigado Cami por ser você", finalizou.