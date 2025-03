Mãe da terceira filha de Neymar exibe momentos fofos com a bebê na piscina

Em piscina, Amanda Kimberlly, a mãe da terceira filha de Neymar, aparece se divertindo com a pequena e encanta ao exibir fotos do momento

A filha de Neymar Jr. e Amanda Kimberlly, Helena, de sete meses, encantou em mais uma aparição na rede social da mãe. Discreta com sua vida pessoal, raramente a mãe da terceira herdeira do atleta posta algo, mas, neste domingo, 23, ela mostrou que viajaram para o litoral para curtirem uma piscina.

Brincando com a herdeira na água, a modelo surgiu usando um biquíni estiloso e óculos escuros. Com a bebê no colo, ela se declarou ao abraçá-la em um dos cliques.

"O melhor lugar do mundo - o seu abraço", escreveu ela em inglês ao publicar o registro em preto e branco.

Depois de aparecer com a menina na piscina, Amanda Kimberlly ainda exibiu a garota sozinha se divertindo com gotinhas de água e um pouco do cenário por onde estavam passeando.

Nas últimas semanas, no dia oito de março, Neymar Jr. compartilhou uma foto de Helena sentada e ao lado de um teatro de brinquedo.

Vale lembrar que Helena é a terceira filha do atleta. Ele também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, do relacionamento com Carol Dantas, e de Mavie, de 1 ano, do namoro com Bruna Biancardi. Além deles, o atleta espera o nascimento de Mel, que chegará ao mundo em breve.

Mãe de Helena revela por que a bebê não será batizada

A modelo Amanda Kimberlly contou que não vai batizar a filha, Helena, fruto do affair com Neymar Jr, na infância. Ao responder perguntas dos fãs nas redes sociais, a morena disse que é evangélica e o batizado da bebê não é algo que acontece nesta religião.

Porém, Amanda afirmou que pretende apresentar sua filha na igreja, que é uma cerimônia para celebrar a chegada do bebê na família e na religião. "Batizado, não. Farei uma apresentação", disse ela; confira mais detalhes!

