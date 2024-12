Yuri Lima encanta ao mostrar 'conversa' com Nala, sua filha com Iza

Na manhã desta terça-feira, 17, o jogador de futebol Yuri Lima usou suas redes sociais para compartilhar um momento de pai e filha com a pequena Nala

Nos stories do Instagram, ele mostrou uma "conversa" com a pequena. No vídeo compartilhado, ele fala com ela, que responde com sons típicos de bebê. "Uma conversa muito produtiva por aqui", escreveu ele na legenda.

No último domingo, 15, Yuri Lima mostrou outro momento com a filha. Na imagem, compartilhada em seu story no Instagram, o jogador de futebol aparece segurando a mãozinha da bebê enquanto assistem a um vídeo na televisão.

Iza chama atenção ao mostrar momento com Nala: 'Que lindezas'

Ainda no domingo, Iza compartilhou um vídeo em que aparece ninando Nala. Com a pequena nos braços, Iza canta enquanto balança a herdeira, que curte o momento tranquila. "Como posso amar assim?", escreveu a artista na legenda da publicação. O momento, é claro, recebeu inúmeros elogios dos internautas.

"Como que esse vídeo não tem 1 hora de duração? Como assim?", brincou uma. "Esse vídeo nos traz paz, amor, certeza que vem música nova aí e muita fofura cara", previu outra. "Ela olhando pra mamãe ouvindo ela cantar", escreveu um terceiro. "Que lindezas". opinou mais uma.

Vale lembrar que Nala nasceu no dia 13 de outubro. Após o nascimento da filha, Iza encantou os internautas com primeira publicação nas redes sociais. "Que tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio nos sinos das catedrais…' NALA 13/10/2024", escreveu ela, exibindo um registro da mãozinha da bebê, que vestia um macacão vermelho.

