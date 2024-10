Iza encanta internautas com primeiro registro da filha, Nala

Após o nascimento de Nala, primeira filha com Yuri Lima, a cantora Iza movimentou as redes sociais ao exibir a mãozinha da pequena

Que amor! Iza encantou os internautas com primeira publicação após o nascimento da primogênita, Nala. Primeira filha da cantora com o jogador de futebol, Yuri Lima, a pequena nasceu na manhã deste domingo, 13, no Rio de Janeiro.

"Que tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio nos sinos das catedrais…' NALA 13/10/2024", escreveu ela, exibindo um registro da mãozinha da bebê, que vestia um macacão vermelho.

Nos comentários, todos se derreteram pela filha da artista. "Seja bem vinda, princesa", disse um seguidor. "Que lindo dia! Bem-vinda Nala, uma vida incrível para você! Já nasce extremamente amada", declarou outro. "Que Deus abençoe essa família", desejou mais um.

Vale lembrar que a notícia do nascimento foi confirmada pela assessoria de Iza ao gshow. "No dia 13/10/24, às 7:52, nasceu Nala, no Hospital Perinatal da Glória, no Rio de Janeiro, sob os cuidados do médico Dr. Bruno Wunder de Alencar. O parto foi cesariana e tanto a mãe quanto a bebê estão bem", disse o comunicado.

Qual o significado do nome da filha de Iza e Yuri Lima?

Nala pode parecer bastante familiar, já que também é o nome de uma personagem muito famosa da Disney. Em "O Rei Leão", Simba conta com a ajuda de Nala para recuperar o reinado de seu pai, Mufasa. Inclusive, a maior parte dos nomes do desenho tem origem no idioma suaíli, que é falado por uma etnia na costa leste africana.

Segundo a Revista Crescer, Nala significa 'presente' ou 'dádiva' de acordo com a cultura africana, mas também pode ter origem indiana e representar a palavra 'amorosa' ou 'a que ama'. Além disso, o nome também é frequentemente associado à natureza e principalmente às leoas, devido à sua conexão com o filme infantil, que é um clássico.

Para completar, o nome tem um significado muito especial para Iza, já que ela foi responsável por dublar a personagem na versão nacional do live-action oficial, lançado em 2019. Além de emprestar sua voz a Nala, a cantora também brilhou na canção "Nesta Noite o Amor Chegou", ao lado de Ícaro Silva, que dubla Simba.