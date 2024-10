Yuri Lima arranca risadas ao compartilhar treino especial para fazer Nala dormir

Papai de primeira viagem, Yuri Lima divertiu os internautas ao compartilhar treino inusitado que está fazendo para colocar Nala para dormir: "Pesado"

Nesta quarta-feira, 16, o jogador Yuri Lima mostrou que está ajustando tudo em sua rotina para cuidar de Nala da melhor maneira possível. Por meio das redes sociais, ele divertiu os seguidores ao mostrar treino adaptado para colocar a pequena, fruto do relacionamento com a cantora Iza, para dormir.

Nos Stories do Instagram, o atleta compartilhou um momento de descontração enquanto estava na academia. No registro, Yuri surgiu 'ninando' um halter de 24kg como se ninasse um bebê. "Treinamento pesado", escreveu ele em inglês, acrescentando emojis de riso.

Confira:

Yuri Lima sobre não dormir após o nascimento da filha com Iza

O jogador de futebol Yuri Lima usou as redes sociais na madrugada da última terça-feira, 15, para compartilhar com o público um momento de seu lado paternal. O atleta é pai de Nala, fruto de seu relacionamento com a cantora Iza.

Por meio de seus stories, Yuri publicou uma foto no quarto da maternidade onde Iza está acomodada e brincou sobre o fato de não ter mais uma noite de sono depois do nascimento da herdeira. "Agora entendi o ficar sem dormir. Tudo sob controle", se divertiu ele.

A filha de Iza e Yuri Lima chegou ao mundo no domingo, 13, em um hospital no Rio de Janeiro. A notícia do nascimento da pequena Nala foi compartilhada pelos papais com uma foto da mãozinha da bebê.

"'Que tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio nos sinos das catedrais…' NALA 13/10/2024", declarou a cantora na legenda da publicação. O jogador de futebol, por sua vez, publicou um trecho da música 'O Leãozinho', de Caetano Veloso.

"Basta eu encontrar você no caminho/ Um filhote de leão, raio da manhã/ Arrastando o meu olhar como um ímã/ O meu coração é o sol, pai de toda cor/ Quando ele lhe doura a pele ao léu", escreveu Yuri Lima.