Yuri Lima comemora chegada de Nala, sua filha com a cantora IZA

Neste domingo, 13, o jogador Yuri Lima usou as redes sociais para celebrar o nascimento da primeira filha com a cantora Iza, a pequena Nala. Ela nasceu nesta manhã, e o o atleta encantou os internautas ao compartilhar a mãozinha da pequena.

"Basta eu encontrar você no caminho; Um filhote de leão, raio da manhã; Arrastando o meu olhar como um ímã; O meu coração é o sol, pai de toda cor; Quando ele lhe doura a pele ao léu. 13/10/2024, Nala", escreveu Yuri em seu perfil oficial no Instagram.

Nos comentários, fãs e amigos celebraram a chegada da pequena. "Parabéns irmão, que Deus abençoe vocês e que dê muita saúde", escreveu o jogador Samoel Pizzi. "Como ela é amada, que felicidade. Que seja muito abençoada", disse uma seguidora. "Felicidades, Nala, muita saúde e amor para essa nenê", declarou mais uma.

O nascimento de Nala

Primeira filha de Iza com o jogador de futebol, Yuri Lima, a pequena Nala nasceu na manhã deste domingo, 13, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela assessoria da cantora ao gshow.

"No dia 13/10/24, às 7:52, nasceu Nala, no Hospital Perinatal da Glória, no Rio de Janeiro, sob os cuidados do médico Dr. Bruno Wunder de Alencar. O parto foi cesariana e tanto a mãe quanto a bebê estão bem", disse o comunicado.

Em um chá revelação intimista realizado em maio deste ano, o casal se emocionou ao descobrir que estava à espera de uma menina e aproveitaram para revelar o nome escolhido para a bebê: Nala. O nome tem um significado muito especial para Iza, já que ela foi responsável por dublar a personagem na versão nacional do live-action oficial de 'O Rei Leão', lançado em 2019.

Além disso, segundo a Revista Crescer, Nala significa 'presente' ou 'dádiva' de acordo com a cultura africana, mas também pode ter origem indiana e representar a palavra 'amorosa' ou 'a que ama'