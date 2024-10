Nasce Nala, primeira filha de Iza com o jogador Yuri Lima

Fruto do relacionamento de Iza e Yuri Lima, a pequena Nala nasceu na manhã deste domingo, 13, no Rio de Janeiro; saiba mais

Ela chegou! Primeira filha de Iza com o jogador de futebol, Yuri Lima, a pequena Nala nasceu na manhã deste domingo, 13, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela assessoria da cantora ao gshow.

"No dia 13/10/24, às 7:52, nasceu Nala, no Hospital Perinatal da Glória, no Rio de Janeiro, sob os cuidados do médico Dr. Bruno Wunder de Alencar. O parto foi cesariana e tanto a mãe quanto a bebê estão bem", disse o comunicado.

Em um chá revelação intimista realizado em maio deste ano, o casal se emocionou ao descobrir que estava à espera de uma menina e aproveitaram para revelar o nome escolhido para a bebê: Nala. O nome tem um significado muito especial para Iza, já que ela foi responsável por dublar a personagem na versão nacional do live-action oficial de 'O Rei Leão', lançado em 2019.

Além disso, segundo a Revista Crescer, Nala significa 'presente' ou 'dádiva' de acordo com a cultura africana, mas também pode ter origem indiana e representar a palavra 'amorosa' ou 'a que ama'

Iza revela comida especial que virou seu desejo de grávida

Aos oito meses de gestação de sua primeira filha, que vai se chamar Nala, fruto do namoro com o jogador de futebol Yuri Lima, a cantora Iza contou que não sentiu desejos por comidas diferentes. Contudo, logo no início da gestação, sentiu vontade de comer o bolo de chocolate da mãe, Isabel Cristina Lima.

"O único desejo que foi muito, mas muito gritante para mim - e que era uma coisa que eu queria muito resolver o quanto antes - foi o bolo de chocolate que a minha mãe faz (risos). Mas isso foi bem no início da gravidez. Agora não tenho sentido desejos em específico", detalhou em entrevista à Quem.

Na reta final da gestação, ela contou que vinha sentindo muita azia. "Que é uma coisa muito comum para as mamães que estão no oitavo mês e caminhando para o finalmente", falou.