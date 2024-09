Virginia mostra que o filho será a sua cara: 'Minha versão masculina'

Com foto de Maria Alice bebê, Virginia mostra que José Leonardo tem grandes chances de ser sua cara; primogênita é apontada como "cópia" da mãe

A influenciadora digital Virginia Fonseca mostrou nesta quarta-feira, 18, após postar as fotos do ensaio newborn de José Leonardo, que há grandes chances do caçulinha ser sua cara. A esposa do cantor Zé Felipe então tentou provar sua teoria com uma montagem.

Usando uma foto da primogênita, Maria Alice, de 3 anos, também recém-nascida, a apresentadora do SBT mostrou como eles são bem semelhantes. E como a mais velha é apontada pela maioria como a sua cara e Maria Flor a do pai, a famosa então chegou a conclusão de que o menino se parecerá mais com ela.

"Quem vai ser a cara da mamãe? Amei, pois irei ver minha versão masculina", falou sobre José Leonardo ser mais parecido com ela.

Ainda nesta quarta-feira, 18, Zé Felipe encantou ao mostrar o pequeno acordando em seu quarto. É bom lembrar que a apresentadora não conseguiu ver os olhinhos de José Leonardo completamente abertos logo ao nascer. A famosa falou sobre o "problema" que está enfrentando com o caçulinha, de ser dorminhoco.

Filho de Virginia e Zé Felipe impressiona com beleza em novas fotos

Com apenas uma semana de vida, o filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, o pequeno José Leonardo, deu um show de fofura e muita beleza ao surgir em novas fotos. Na segunda-feira, 16, a mamãe coruja postou cliques do herdeiro arrumado e encantou.

Em seus stories, a apresentadora do SBT mostrou o caçula todo arrumadinho, com look verde e cabelo penteado, e no feeed, a empresária o exibiu de olhinhos abertos e segurando sua chupeta.

Claro que Virginia Fonseca deixou todo mundo babando ao postar os registros do irmão de Maria Alice e Maria Flor. "Bom dia segundona bruta!! Uma imagem fala mais que mil palavras", disse ela na legenda do post. Veja os cliques aqui.