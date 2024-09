Filho de Virginia e Zé Felipe impressiona com beleza em novas fotos: 'Gato'

Em novas fotos, filho de Virginia e Zé Felipe, José Leonardo, dá show de fofura e impressiona com sua beleza; veja os registros

Com apenas uma semana de vida, o filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, o pequeno José Leonardo, deu um show de fofura e muita beleza ao surgir em novas fotos. Nesta segunda-feira, 16, a mamãe coruja postou cliques do herdeiro arrumado e encantou.

Em seus stories, a apresentadora do SBT mostrou o caçula todo arrumadinho, com look verde e cabelo penteado, e no feeed, a empresária o exibiu de olhinhos abertos e segurando sua chupeta.

Claro que Virginia Fonseca deixou todo mundo babando ao postar os registros do irmão de Maria Alice e Maria Flor. "Bom dia segundona bruta!! Uma imagem fala mais que mil palavras", disse ela na legenda do post.

No clique em que o neto de Leonardo apareceu dormindo, ela não escondeu que é mega coruja. "Meu gatinho. Cara, isso ficou muito mãe", riu ao deixar escapar sua admiração pelo bebê.

Ainda nesta segunda-feira, 16, Virginia Fonseca revelou como está sua barriga após oito dias do nascimento de seu terceiro filho. A famosa impressionou ao surgir com o abdômen já desenhando. Apesar de estar se recuperando, ela ainda está de repouso por conta dos pontos e está usando até o carro para se locomover em sua mansão.

