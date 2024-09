Zé Felipe fica babando ao mostrar momento fofo de José Leonardo; veja

Ao ver seu terceiro filho com Virginia Fonseca, José Leonardo, despertando, Zé Felipe fica encantado e compartilha momento na rede social

O filho de Zé Felipe e Virginia Fonseca, o pequeno José Leonardo, de mais de uma semana de vida, encantou em mais uma aparição na rede social. Nesta quarta-feira, 18, o cantor não aguentou a fofura do herdeiro acordando e resolveu compartilhar o momento com os internautas.

Em seu quarto com tema de cavalos e outros animais, o bebê surgiu despertando e deu um show de beleza ao abrir seus olhinhos. Apesar de ser um pouco preguiçoso e gostar de dormir bastante, como a mãe já relatou, José Leonardo apareceu acordando.

Papai coruja, Zé Felipe gravou o momento de conversa com seu pequeno. "Acordou papai", escreveu o herdeiro do sertanejo Leonardo e Poliana Rocha.

Ainda nos últimos dias, o esposo de Virginia Fonseca atualizou como anda sua promessa, que só terminará no primeiro dia de janeiro do próximo ano. Em seus stories, o artista compartilhou um truque que descobriu para contornar a situação.

É bom lembrar que a apresentadora não conseguiu ver os olhinhos de José Leonardo completamente abertos logo ao nascer. Apresentadora do SBT falou sobre o "problema" que está enfrentando com o caçulinha, de ser dorminhoco.

Filho de Virginia e Zé Felipe impressiona com beleza em novas fotos

Com apenas uma semana de vida, o filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, o pequeno José Leonardo, deu um show de fofura e muita beleza ao surgir em novas fotos. Na segunda-feira, 16, a mamãe coruja postou cliques do herdeiro arrumado e encantou.

Em seus stories, a apresentadora do SBT mostrou o caçula todo arrumadinho, com look verde e cabelo penteado, e no feeed, a empresária o exibiu de olhinhos abertos e segurando sua chupeta.

Claro que Virginia Fonseca deixou todo mundo babando ao postar os registros do irmão de Maria Alice e Maria Flor. "Bom dia segundona bruta!! Uma imagem fala mais que mil palavras", disse ela na legenda do post. Veja os cliques aqui.