Médico faz alerta importante para casos como o de Leci Brandão: ‘Exigem atenção redobrada’

Em entrevista à CARAS Brasil, o cardiologista Raphael Boesche Guimarães explica os riscos cardíacos em casos como o da cantora Leci Brandão

Após ser internada no último fim de semana ao passar mal durante um show no Recife, a cantora e deputada estadual Leci Brandão (79), recebeu alta e tranquilizou os fãs por meio das redes sociais. “Estou bem e me recuperando”, declarou a artista, agradecendo o carinho e o apoio do público. O susto aconteceu durante uma apresentação no assentamento Normandia, do MST, onde Leci precisou ser socorrida às pressas.

A veterana foi encaminhada ao Hospital Esperança, na capital pernambucana, e passou por exames que descartaram complicações mais graves. A internação durou cerca de 48 horas e, segundo a equipe médica, Leci respondeu bem ao tratamento e já está em casa, em repouso. “Ela teve alta ontem (sábado, 12) mesmo, no início da noite, e foi para casa. Teve um pico de pressão que acabou deixando-a tonta. E segue bem, graças a Deus. Fez uma bateria de exames e está tudo ok. Vai seguir trabalhando normal, como os médicos autorizaram”, contou o empresário, Osmar Costa.

Em entrevista à CARAS Brasil, o cardiologista Raphael Boesche Guimarães explica que quadros como o da cantora exigem atenção redobrada, especialmente em pessoas com mais idade. “Crises de mal-estar durante esforço físico, como um show, podem ter múltiplas causas — desde uma queda de pressão até indícios de alterações cardíacas mais sérias, como arritmias ou isquemias”, alerta o médico.

Segundo o especialista, muitos pacientes tendem a subestimar sintomas como tontura, fraqueza súbita, palpitações ou sensação de desmaio, o que pode atrasar o diagnóstico. “Esses sinais não devem ser ignorados. Em todas idades e valorizado nas pessoas com mais de 60 anos, especialmente sob estresse ou esforço físico, é fundamental buscar atendimento médico imediato para uma avaliação completa”, ressalta.

O caso de Leci Brandão, felizmente, terminou bem, mas serve como alerta para que todos fiquem atentos à saúde do coração. “A rotina intensa de viagens, shows e compromissos pode impactar diretamente o sistema cardiovascular. Por isso, é essencial manter exames em dia, cuidar da alimentação, evitar o estresse e respeitar os limites do corpo”, aconselha Guimarães.

A cantora usou as redes sociais para agradecer às mensagens de carinho que recebeu e reforçou que agora o foco será o descanso: “Muito obrigada por todas as orações. Estou bem e vou me cuidar para voltar em breve com saúde”.

Leita também:Médico detalha condição que afastou Paulo Henrique Ganso dos gramados: ‘Traz riscos sérios’