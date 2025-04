Flay abre as portas de sua nova mansão no Rio Grande do Norte: ‘Nova era’

A ex-BBB e cantora Flay mostra novo lar aos seguidores e revela planos para refletir sua personalidade na mansão; confira!

A ex-BBB e cantora Flay abriu as portas de sua nova mansão no Rio Grande do Norte. A artista compartilhou detalhes sobre como irá se dividir entre o Nordeste e São Paulo, cidade para a qual se mudou após o reality show. Ela revelou que a casa já veio mobiliada, mas que pretende dar alguns toques pessoais para deixá-la com a sua cara.

No vídeo, Flay faz um tour pelo imóvel e mostra cada área da casa. "Uma nova era começou na minha vida" , disse ela ao apresentar a casa.

"A casa é muito arejada. Já escolhi a casa mobiliada, mas vou dar a minha personalizada. Vou me dividir entre São Paulo e Natal com meu filho, Bernardo. Minha mãe e minha irmã decidiram ficar em São Paulo", comentou a artista.

A propriedade conta com cinco dormitórios, quatro deles suítes, além de dois closets e seis banheiros. O espaço interno ainda inclui salas amplas, tanto no piso superior quanto no térreo.

A área de lazer, que oferece uma elegante piscina, espreguiçadeiras, um jardim repleto de árvores, uma espaçosa varanda e uma cozinha gourmet equipada com churrasqueira e forno à lenha. Além de uma garagem para vários carros.

"Nunca fui muito materialista, nunca liguei para morar em um lugar tão grande, mas penso na segurança para o meu filho", declarou a ex-BBB ao optar por uma casa localizada em um condomínio residencial.

A mansão está situada em um condomínio de alto padrão no município de Parnamirim, a cerca de 17 km da capital potiguar. Segundo o jornal Extra, a cantora irá desembolsar R$ 11 mil mensais de aluguel pela nova residência.

Confira o tour pela nova mansão de Flay:

