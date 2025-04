Rafaella Justus conta como é sua rotina com pais separados

Como é a guarda de Rafaella Justus? Adolescente conta como divide a sua semana entre as casas do pai, Roberto Justus, e da mãe, Ticiane Pinheiro

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, de 15 anos, está acostumada a se dividir entre as casas dos pais. Ela é filha de pais separados desde que era bem pequena e sempre dividiu sua rotina entre os dois. Em entrevista ao podcast PodDelas, a loira contou como é a divisão de sua guarda.

A guarda de Rafa é compartilhada entre os pais e era bem dividida quando ela era criança. A jovem contou que passava 3 dias da semana na casa de um deles e 2 dias + final de semana na casa do outro. Hoje em dia, como ela já é adolescente, a divisão está mais flexível.

"Agora eu fico um final de semana com cada, às vezes com as amigas também. Na semana, eu sou livre para escolher. Às vezes eu vou para a casa do meu pai quando não quero jantar sozinha [na segunda-feira - quando a mãe faz curso de culinária durante a noite]. E às vezes fico sozinha em casa porque é bom, mas eu vou escolhendo. No jantar dos filhos [por parte de pai], eu durmo na casa do meu pai para facilitar”, afirmou ela.

Inclusive, Rafaella destacou que tem uma ótima relação com o padrasto, César Tralli, e com a madrasta, Ana Paula Siebert. "Eu me dou muito bem com a Paula e o Cesar. Ela é a minha mãe do coração e ele é meu pai do coração. A gente tem uma relação linda”, afirmou.

Rafa Justus relembra o diagnóstico da irmã Fabiana Justus

Ainda no podcast, Rafa Justus relembrou como foi receber a notícia de que a irmã Fabiana Justus estava com leucemia mieloide aguda. "Todo mundo ficou sem chão. O meu pai acabou o tratamento em novembro, de imunoterapia. E descobriu em janeiro. Eu estava na Bahia na praia e meu pai me ligou e falou: amanhã ela começa a quimio. Eu comecei a chorar, não conseguia falar. Eu falei com ela, mandei mensagem. é o momento em que a gente sofre junto com a pessoa. E não tem muito o que a gente possa fazer. A minha vontade era de tirar dela e trazer para mim. É muito pior ver a outra pessoa sofrer. Ela é uma pessoa que eu admiro muito pela força, ela é surreal”, afirmou.

