Lucas Guedez fica em choque com recepção de Virginia na maternidade

Após Virginia fechar andar na maternidade para chegada de José Leonardo, Lucas Guedez fica passado com detalhes da recepção luxuosa e personalizada

Amigo próximo de Virginia Fonseca e seu companheiro no Sabadou, no SBT, o influenciador Lucas Guedez foi um dos convidados para curtir o andar fechado na maternidade após o nascimento de José Leonardo neste domingo, 08.

Depois de perder o voo e não conseguir chegar a tempo para ver o parto do bebê, o amigo da empresária ficou hospedado em um dos quartos do andar fechado pela famosa. Pasmo com os detalhes, Lucas Guedez compartilhou como foi recepcionado em grande estilo.

Para quem não viu, Virginia Fonseca não apenas fechou o local para seus convidados, mas também fez toda uma decoração temática nas paredes. O espaço recebeu papeis e enfeites no estilo de fazenda e cavalos, algo muito parecido com o quarto de José Leonardo na mansão.

Além da decoração, os escolhidos para celebrarem o momento ganharam diversas lembranças personalizadas. Lucas Guedes mostrou que caixas, utensílios e até garrafas receberam as iniciais do recém-nascido.

"Ela não brinca, ela não sabe brincar, a Virginia, olha isso aqui, o negócio todo bordado, tudo bordadinho, gente, J.L.", foi gravando e exibindo os diversos mimos luxuosos.

Leia também:Veja quais foram as lembrancinhas do nascimento de José Leonardo

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Virginia Fonseca fala da reação das filhas ao conhecerem o irmão

Algumas horas após o nascimento de José Leonardo, Virginia Fonseca recebeu as filhas, Maria Alice e Maria Flor, na maternidade. A duplinha da empresária com o cantor Zé Felipe foi conhecer o irmão caçula na manhã desta segunda-feira, 09, e reagiram positivamente.

Ainda deitada, a apresentadora do SBT contou que ficou muito feliz com o encontro do trio. A famosa então comentou que as Marias foram muito fofas ao verem o bebê. Inclusive, elas apareceram no quarto pedindo para segurá-lo e o chamando de irmão para tentarem acordá-lo. Saiba mais aqui.